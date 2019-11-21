Milli Takım'da en fazla süreyi Medipol Başakşehirli oyuncular aldı

  • Bist 100
    106828
  • Dolar
    5,6904
  • Euro
    6,3149
  • Altın
    269,3830
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son Dakika: YDS giriş belgeleri açıklandı Son Dakika: YDS giriş belgeleri açıklandı
Yunanistan'da refakatsiz çocuk sığınmacı sayısı 4 bin 962'ye ulaştı Yunanistan'da refakatsiz çocuk sığınmacı sayısı 4 bin 962'ye ulaştı
VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları sorgulama sayfası sizlerle VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları sorgulama sayfası sizlerle
Ahmet Bulut, Falcao'nun sahalara geri dönüş tarihini açıkladı Ahmet Bulut, Falcao'nun sahalara geri dönüş tarihini açıkladı
Dev projelerde uluslararası ödül morali Dev projelerde uluslararası ödül morali
Borsada gong 'Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu' için çaldı Borsada gong 'Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu' için çaldı
Bakank Varank: Yaygınlaştırılabilir ve yenilikçi bir yazılım eğitimi modeli hazırlıyoruz Bakank Varank: Yaygınlaştırılabilir ve yenilikçi bir yazılım eğitimi modeli hazırlıyoruz
50 ülkeden yabancı alıcılar Türk mutfak sektörü için İstanbul'da buluştu 50 ülkeden yabancı alıcılar Türk mutfak sektörü için İstanbul'da buluştu
TUSAŞ Ar-Ge'yle 3,4 milyar lira gelire ulaştı TUSAŞ Ar-Ge'yle 3,4 milyar lira gelire ulaştı
Başkan Erdoğan, 3. Tarım ve Orman Şurası'nda konuşuyor Başkan Erdoğan, 3. Tarım ve Orman Şurası'nda konuşuyor
Madenler için önemli 'MAKZON 1' sistemi yerli kaynaklarla üretildi Madenler için önemli 'MAKZON 1' sistemi yerli kaynaklarla üretildi
ABD-Çin rekabeti Türk üzümüne yaradı ABD-Çin rekabeti Türk üzümüne yaradı
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Böyle mesnetsiz iddialara yalnızca acıyarak gülüyoruz AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Böyle mesnetsiz iddialara yalnızca acıyarak gülüyoruz
Balon balığı Akdeniz'in ekolojisine ve ekonomisine zarar verdi Balon balığı Akdeniz'in ekolojisine ve ekonomisine zarar verdi
Konaklama yatırımlarında İstanbul ve Antalya'nın ağırlığı sürüyor Konaklama yatırımlarında İstanbul ve Antalya'nın ağırlığı sürüyor
KPSS-2019/6 tercih kılavuzu yayınlandı! ASDEP ÖSYM tercih kılavuzu haberimizde KPSS-2019/6 tercih kılavuzu yayınlandı! ASDEP ÖSYM tercih kılavuzu haberimizde
Bal ihracatından 10 ayda 18 milyon dolarlık gelir Bal ihracatından 10 ayda 18 milyon dolarlık gelir
Para isteyen evsiz kadını vurdu Para isteyen evsiz kadını vurdu
Adil Rami, Ersun Yanal'dan yeni bir şans daha istiyor Adil Rami, Ersun Yanal'dan yeni bir şans daha istiyor
Şeyma öğretmen ve kız kardeşinin katilinden 'pes' dedirtecek savunma: Ben evdeyken değişik şekilde öksürüyordu Şeyma öğretmen ve kız kardeşinin katilinden 'pes' dedirtecek savunma: Ben evdeyken değişik şekilde öksürüyordu
Arto, Çağla Şıkel’e 3 ay yaklaşamayacak! Arto, Çağla Şıkel’e 3 ay yaklaşamayacak!
OECD, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti OECD, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti
Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
Palu ailesi hakkında son dakika gelişmesi! Palu ailesi hakkında son dakika gelişmesi!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Kasım 2019 Perşembe 12:42:37 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 12:46:03

Milli Takım'da en fazla süreyi Medipol Başakşehirli oyuncular aldı

Milli takımın yer aldığı H Grubu'nda oynadığı 10 maçta, Medipol Başakşehir'in 4 futbolcusu Mert Günok, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci ve Berkay Özcan, toplam 1807 dakika görev yaptı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde grubunu ikinci sırada bitirerek büyük bir başarıya imza atan A Milli Futbol Takımı'nda, oyuncuları en fazla süre alan kulüp Medipol Başakşehir oldu.

Milli takımın yer aldığı H Grubu'nda oynadığı 10 maçta, turuncu-lacivertli kulübün 4 futbolcusu Mert Günok, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci ve Berkay Özcan, toplam 1807 dakika görev yaptı.

Bu alanda Medipol Başakşehir'i 4'er futbolcusu milli takımın grup eleme maçlarında görev yapan Fenerbahçeli oyuncular 1317 dakika (Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu ve Deniz Türüç) ve Beşiktaşlı futbolcular 1095 dakika (Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın ve Gökhan Gönül) ile takip etti.

Milli takımın grubunda oynadığı 10 maçta görev yapan tek Galatasaraylı futbolcu ise toplam 91 dakika ile Ömer Bayram oldu.

Avrupa kulüpleri arasında ise kadrosunda Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı bulunduran Fransız ekibi Lille, 1010 dakika ile sıralamada 4. sıranın sahibi oldu.

Oyuncuları A Milli Takımda en fazla süre alan kulüpler sıralamasında, Lille'in ardından ise Avrupa kulüpleri sıralandı. Lille, Fortuna Düsseldorf, Juventus, Milan, Everton, Le Havre, Leicester City, Celta Vigo, Roma ve Schalke 04'ün ardından Trabzonsporlu futbolcular 121 dakikayla sıralamada kendine yer bulabildi.

Merih Demiral zirvede

A Milli Futbol Takımının eleme grubunda oynadığı maçlarda toplam 34 futbolcu süre aldı.

Bu isimler arasında en fazla süre alan oyuncu ise 890 dakika ile Merih Demiral oldu.

Merih, milli takımın grubunda oynadığı 10 maça da ilk 11'de başladı. İlk 9 maçın tamamında 90 dakikayı tamamlayan Merih, son oynanan Andorra mücadelesinin 80. dakikasında ise yerini Mert Çetin'e bıraktı.

Merih Demiral'ı, ilk 9 maçta kaleyi koruyan ve son maçta yerini Uğurcan Çakır'a bırakan Mert Günok, 810 dakika ile takip etti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ