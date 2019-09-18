18 Eylül 2019 Çarşamba 18:32:48 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 18:33:52
Milli halterci Şaziye Erdoğan altın madalya kazandı
Milli halterci Şaziye Erdoğan, Tayland'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada altın madalya kazandı.
Ayrıntılar az sonra..
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