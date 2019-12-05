05 Aralık 2019 Perşembe 09:15:57 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 09:20:42
Milan'dan G.Saray'a ret!
Milan'ın Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için verdiği 6 milyon euro teklifi yetersiz bulduğu iddia edildi.
Galatasaray'ın Milan’ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği iddiaları İtalyan basınında yer almaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar’ın İtalyan ekibine Hakan için 6 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Ancak Milan’ın bu teklifi yetersiz bulduğu da iddia edildi. (AksamSpor)
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