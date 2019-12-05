Milan'dan G.Saray'a ret!

Galatasaray'ın Milan’ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği iddiaları İtalyan basınında yer almaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar’ın İtalyan ekibine Hakan için 6 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Ancak Milan’ın bu teklifi yetersiz bulduğu da iddia edildi. (AksamSpor)