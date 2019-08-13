Milan, tam 4 yıldız futbolcuyu satışa koydu

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Transfer sezonunda takıma yeterli takviyeleri yapan ve Leo Duarte, Theo Hernandez, Bennacer, Krunic, Rafael Leao gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katan Milan’da 4 oyuncu satış listesine kondu.

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN SCHALKE VE LEİPZİG DEVREDE

Marco Giampaolo’nun verdiği rapor doğrultusunda hareket eden Maldini’nin dört oyuncu için teklif beklediği öğrenilirken, listede Hakan Çalhanoğlu’nun isminin yer almadı dikkat çekti. 24 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Franck Kessie için Premier Lig kapıları kapanırken, Fildişili orta sahanın İspanya, Almanya ve Serie A seçenekleri masada duruyor.

Laxalt ve Ricardo Rodriguez’i de elden çıkarmayı düşünen Milan; SPAL, Atalanta, Parma gibi köklü kulüplerden teklifler alırken, Hakan Çalhanoğlu içinse Schalke ve Leipzig’in nabız yoklaması Maldini’yi memnun ediyor. Oynadığı 3 hazırlık maçında pek tat vermeyen Milan, 25 Ağustos’ta Udinese deplasmanıyla ligi açacak.