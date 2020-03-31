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31 Mart 2020 Salı 11:45:49 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 11:59:20

Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den imali Prens Charles paylaşımı: Kimi kandırıyorsunuz siz?

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, babasının aslında koronavirüse yakalanmadığı şeklinde yapılan yorumlara imalı bir paylaşımla yanıt verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıkması Türk futbol dünyasına damga vurmuştu.

Eleştiri okları, ligleri zamanından ertelemediği için Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelmişti. Fatih Terim'in tedavisinin tamamlanması ve taburcu edilmesi sonrası, sosyal medyada Fatih Terim'in aslında hasta olmadığı, federasyonu hedef almak için bunu yaptığı şeklinde yorumlar yapıldı. Birçok yorumda da buna gerekçe olarak 14 gün karantina süresinin dolmadan Fatih Terim'in taburcu edilmesi gösterildi.

"KOMİK OLMA CHARLES BEY?!"

Bunun üzerine Merve Terim Çetin, sosyal medya hesabından yapılan yorumları eleştiren imalı bir paylaşımda bulundu.

Merve Terim Çetin, paylaşımında, geçtiğimiz hafta koronavirüs teşhisi konulan, bir hafta sonra ise taburcu edilen İngiltere Prensi Charles'ı kullandı.

Merve Terim, Prens Charles'ın taburcu edildiği şeklindeki habere "Hiç olur mu oyle şey Charles Bey, ya 14 gün hastanede kalmanız ya da ölmeniz gerekirdi, böyle Korona mı olur? Kimi kandırıyorsunuz siz?! Tıp dünyası sizi incelemeli, sonuçları da hemen paylaşmalı..." yazdı.

Corona virüsü teşhisi konulan İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın, 7 gün geçirdiği karantina sürecinden çıktığı ifade edilmişti.

İşte Merve Terim'in paylaşımı:

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