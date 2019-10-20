20 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 23:49:12
Mehmetçik’e büyük destek
MAÇTAN önce komando marşı çalınırken, stadı dolduran taraftarlar da dağıtılan Türk bayraklarını sallayarak Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek verdi.
GÜNEŞ
■ Taraftarlar, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”” sloganı attı. Maraton tribününde yer alan Ankaragücü taraftarı, İstiklal Marşı sırasından dev Türk bayrağı ve “İmalat-ı Harbiye'den Beri Hepimiz Mehmet'iz” yazılı pankart açtı
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