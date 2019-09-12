Mehmet Ekici'ye büyük şok

GÜNEŞ

6 AY FUTBOL OYNAMADI

■ BEŞİKTAŞ ile Trabzonspor 2016-17 futbol sezonunun devre arasında Mehmet Ekici’nin Siyah-Beyazlı takıma transferi için anlaşmış, hatta protokol dahi imzalamıştı. Ancak gurbetçi futbolcu, kulübünden gördüğü tüm baskılara rağmen Beşiktaş’a gitmek istememiş, Trabzonspor’un kadro dışı bırakma kararının ardından 6 ay futbol oynayamamıştı. Fenerbahçe’de oynamak için 6 ay futbol oynamamayı göze alan Ekici, dün Fenerbahçe’nin listesine alınmadı.

28 KİŞİLİK KADRODA YOK

■ FENERBAHÇE Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirilen 2019-2020 sezonu 28 kişilik A takım oyuncu listesinde, tecrübeli futbolcusu Mehmet Ekici’ye yer vermedi. TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig’de 1. transfer tescil dönemi sonrası resmi A takım oyuncu listelerini yayımladı. Listeye göre Fenerbahçe’nin 28 kişilik A takım oyuncu listesinde Mehmet Ekici yer almıyor. Listeye alınmayan Ferdi Kadıoğlu’nun 1999 doğumlu olduğu için ligde forma giyebileceği öğrenildi.