Mecburi rotasyon

GÜNEŞ

■A MİLLİ Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçında rotasyon yapmak zorunda kaldı... Tecrübeli çalıştırıcı, sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle Fransa maçının 11’inde değişikliğe gitti. Güneş, sakat olan İrfan Can Kahveci’nin yerine sakatlıktan dönen Cengiz Ünder’e şans verdi. Kurt hoca, hastalığı sebebiyle kadroya dahil edilemeyen Kenan Karaman’ın yerine de sol kanatta Hakan Çalhanoğlu forma giydi.

5 MAÇ SONRA DÖNDÜ

■CENGİZ Ünder, tam 5 maç sonra ilk 11’de sahaya çıktı. Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Cengiz, Türkiye’nin H Grubu’nda oynadığı 5 maçta görev alamamıştı. Son olarak Türkiye’nin Konya’da Fransa’yı 2-0 mağlup ettiği mücadele forma giyen ve bir de gol atma başarısı gösteren Cengiz Ünder; daha sonra sırasıyla İzlanda, Andorra, Moldova, Arnavutluk (2) ve Fransa maçında görev alamamıştı.