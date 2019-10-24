Martin Linnes: 'Hayal kırıklığı yaşadım'

GÜNEŞ

■ G.Saray’da yabancı kontenjanı nedeniyle kadro dışı kalan Martin Linnes, Ocak ayına en iyi şekilde hazırlandığını söyledi. Zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Linnes, “Hayal kırıklığı yaşadım, moralim bozuldu ancak artık geleceğe bakıyorum. Olabildiğince kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Ailem ve ben İstanbul’da çok mutluyuz. Futbol oynamak istiyorum, hırslıyım ve rekabet etmeliyim” dedi.