24 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 23:39:26
Martin Linnes: 'Hayal kırıklığı yaşadım'
G.Saray’da yabancı kontenjanı nedeniyle kadro dışı kalan Martin Linnes, Ocak ayına en iyi şekilde hazırlandığını söyledi.
GÜNEŞ
■ G.Saray’da yabancı kontenjanı nedeniyle kadro dışı kalan Martin Linnes, Ocak ayına en iyi şekilde hazırlandığını söyledi. Zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Linnes, “Hayal kırıklığı yaşadım, moralim bozuldu ancak artık geleceğe bakıyorum. Olabildiğince kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Ailem ve ben İstanbul’da çok mutluyuz. Futbol oynamak istiyorum, hırslıyım ve rekabet etmeliyim” dedi.
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