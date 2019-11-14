Malatya maçında sahada

GÜNEŞ

■ F.BAHÇE’NİN Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Vedat Muriç’te korkulan olmadı... Yaşadığı problem nedeniyle Kosova Milli Takımı’nın EURO 2020 Elemeleri’ndeki Çekya ve İngiltere maçları kadrosundan çıkarılan 25 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandı. Kosovalı forvet, bir aksilik yaşanmaması durumunda Sarı-Lacivertliler’in deplasmanda oynayacağı Yeni Malatya mücadelesinde takımdaki yerini alacak.

LİGDE TAKİP EDECEKLER

■ AYAĞINDA grade 2 burkulma olan Muriç’in Kosova Milli Takım kadrosundan çıkartılması Avrupa’nın dev ekiplerini de farklı yol izlimeye sevk etti. Lazio, Napoli ve Atletico Madrid scoutları, 25 yaşındaki oyuncuyu Çekya ile İngiltere maçlarında takip edecekti. Hesapta olmayan sakatlık sonrasında planların değiştiği öğrenildi. Dev kulüplerin temsilcileri Vedat’ı devre arasına kadar oynayacağı lig maçlarında takip edecek.