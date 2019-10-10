10 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 23:34:20
Luiz Gustavo liderliğe oynuyor
F.BAHÇE, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Y. Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü.
GÜNEŞ
■ Luiz Gustavo ile Jailson’un samba ritimleriyle damga vurduğu çalışmada eğlenceli anlar yaşandı. Teknik direktör Ersun Yanal’ın gözdesi konumundaki Gustavo’nun takımla kaynaşması da gözlerden kaçmıyor. Yanal’ın Emre Belözoğlu yokken saha içi lideri olan Brezilyalı yıldız ana dili Portekizce’nin yanı sıra, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca konuşabildiği için tüm takımla üst düzey iletişim kurabiliyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT