Luiz Gustavo liderliğe oynuyor

GÜNEŞ

■ Luiz Gustavo ile Jailson’un samba ritimleriyle damga vurduğu çalışmada eğlenceli anlar yaşandı. Teknik direktör Ersun Yanal’ın gözdesi konumundaki Gustavo’nun takımla kaynaşması da gözlerden kaçmıyor. Yanal’ın Emre Belözoğlu yokken saha içi lideri olan Brezilyalı yıldız ana dili Portekizce’nin yanı sıra, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca konuşabildiği için tüm takımla üst düzey iletişim kurabiliyor.