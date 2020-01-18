Loris Karius istenmeyen adam ilan edildi

İngiliz basını son Altınordu ve Erzurum maçlarında yediği hatalı gollerden sonra Karius’un 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kesinlikle Beşiktaş tarafından kullanılmayacağını dile getirdi. Taraftarlar da “Sakın geri dönme” çağrısı yaptı.

(Akşam)