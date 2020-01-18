18 Ocak 2020 Cumartesi 09:37:54 | Son Güncelleme: 18 Ocak 2020 Cumartesi 09:39:40
Loris Karius istenmeyen adam ilan edildi
BEŞİKTAŞ’IN Alman file bekçisi Karius’un yediği goller, Beşiktaş taraftarı kadar Liverpool’a gönül verenleri de üzüyor.
İngiliz basını son Altınordu ve Erzurum maçlarında yediği hatalı gollerden sonra Karius’un 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kesinlikle Beşiktaş tarafından kullanılmayacağını dile getirdi. Taraftarlar da “Sakın geri dönme” çağrısı yaptı.
(Akşam)
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