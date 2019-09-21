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21 Eylül 2019 Cumartesi 13:59:01 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 14:01:38

Liverpool, Trabzonspor ile sözleşmesini uzatan Uğurcan Çakır'ın peşini bırakmıyor

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Uğurcan Çakır performansı ile parmak ısırtıyor. Bordo-mavili forma altında yıldızlaşmaya devam eden Uğurcan Çakır, Getafe karşısında da farkı engelledi. 23'lük kaleci kurtarış yüzdesi ve rakamlarıyla ligin de en iyileri arasında yer alıyor. Öte yandan 23 yaşındaki file bekçisi İngiliz devi Liverpool'u peşine taktı.

Trabzonspor'un en formda ismi olan ve puan kayıplarına rağmen mücadelesiyle alkış alan kaleci Uğurcan Çakır tüm dikkatleri üzerine çekti. 23 yaşındaki file bekçisi şu ana kadar çıktığı 9 resmi maçta 40 net kurtarış yaparken kalesinde sadece 12 gol gördü. Ligde maç başına 4.8 olan kurtarış değeriyle en iyi 3. isim durumuna gelen başarılı isim, yüzde 79'luk kurtarış yüzdesiyle de an itibarıyla 4. sırada bulunuyor. Özellikle 8'er kurtarış yaptığı Fenerbahçe ve Prag deplasmanlarında maçın adamı olarak gösterilen Uğurcan, önceki gece oynanan Getafe karşılaşmasında da 5 kurtarış ile farkı önledi.

LİVERPOOL'U DA PEŞİNE TAKTI

İngiliz devi Liverpool, Brezilyalı kalecisi Alison'un sakatlanmasıyla Uğurcan için Trabzonspor ile bağlantıya geçmiş, transfer mevsimi sona erdiği için görüşmeler sonuçlanmamıştı. Ancak Liverpool'un devre arasında Uğurcan için tekrar devreye girebileceği belirtiliyor. Aynı zamanda çok sayıda kulüp, scoutlarını başarılı kaleci için Trabzonspor maçlarına göndermeye devam ediyor.

2025'E KADAR TRABZONSPORLU

Liverpool'un talip olduğu Uğurcan Çakır, Trabzonspor ile sözleşme yeniledi. KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025'e kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir. 2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, opsiyon sezonu dahil, her bir sezon için 3.500.000. TL garanti ücret ödenecektir."

9: Uğurcan, kariyeri boyunca Trabzonspor formasıyla 43 maça çıktı ve 54 gol yedi. Genç file bekçisi 9 maçı gol yemeden tamamladı.

10: Uğurcan Çakır futbol kariyerinde biri A Milli olmak üzere 10 kez Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

SÜPER LİG'DE EN ÇOK KAZANAN KALECİLER

1. Muslera Galatasaray 22.5 milyon TL
2. Harun Tekin Fenerbahçe 9.4 milyon TL
3. Loris Karius Beşiktaş 8.8 milyon TL
4. Serkan Kırıntılı Konyaspor 4.5 milyon TL

(Sabah)

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