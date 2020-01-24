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24 Ocak 2020 Cuma 09:12:09 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 09:13:13

Liverpool deplasmanda Wolverhampton'ı devirerek açık ara liderliğini pekiştirdi

Premier Lig'in lideri Liverpool, Wolverhampton'u mağlup ederek zirvedeki yalnız uçuşunu sürdürdü.

Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool, deplasmanda Wolverhampton'a konuk oldu.

Molineux Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Liverpool 2-1 kazanarak zirvdeki yalnız uçuşunu pekiştirdi.

8. dakikada Henderson'un golüyle ilk yarıyı önde kapatan Liverpool, 51. dakikada Raul Jimenez'in golüyle şok yaşadı. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde ise bu kez Henderson'un asistide Firmino topu ağlarla buluşturdu. Bu gol galibiyeti Liverpool'a adeta müjdeledi. Öte yandan Liverpool'un yıldızı Mane, 33. dakikada sakatlık geçirerek maçı yarıda bıraktı.

Bu sonucun ardından Liverpool 1 maç eksiğine rağmen 67 puana yükseldi ve en yakın rakibi Manchester City'nin önünde zirvedeki uçuşunu devam ettirdi. Wolverhampton ise 34 puanda kaldı.

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