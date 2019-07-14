Lille ile anlaşan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'dan ayrılmak istiyor
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ile birkaç gündür yapılan görüşmelerde genç oyuncunun ikna edilemediği öğrenildi. Genç yıldız, Bordo-Mavililerden ayrılmak istiyor.
Yusuf’un camianın ileri gelenlerine ve yönetime “Benim hayallerim var ve en önemli hayalim de Trabzonlu Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı olarak şehrimi ve takımımı Avrupa’da temsil etmek“ ifadelerini kullandı.
Yusuf Yazıcı’nın Fransa’nın Lille kulübüyle anlaştığı kaydedildi.
Net 15 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10
Fransız ekibinin ise Trabzonspor'a haber göndererek bonusları aradan kaldırdığı ve Yusuf için son teklifin net 15 milyon euro ve bir sonraki satıştan da yüzde 10 pay olarak değiştirdiği bildirildi.
Öte yandan Trabzonspor’un transferini çok istediği İsveçli santrafor Marcus Berg’in Rusya’nın Grasnador ile anlaşma noktasına geldiği bildirildi.
(TRT Spor)
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