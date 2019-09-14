Lemina hakkında şok iddia: Mide bulantısı yoktu yarım saatlik kapasitesi var
Dün akşam 30.dakikada yerini Ömer Bayram'a bırakan Lemina hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
TM Dijital Haber Merkezi
Dün akşam Kasımpaşa maçında performansı merakla beklenen ve oyunda kaldığı süre içerisinde gelecek için umut veren Lemina’nın 30.dakikada yerini Ömer Bayram’a bırakması taraftarları korkuttu. Aytaç Kara’nın sert müdahalesine maruz kalan Lemina’nın bu pozisyondan sonra sakatlanarak kenara geldiği tahmin edilirken, yıldız futbolcunun aslında ishal olduğu için kenara ‘beni değiştirin’ talimatı verdiği belirtildi.
'MİDE BULANTISI YOKTU YARIM SAATLİK KAPASİTESİ VAR'
Maçtan sonra sosyal medya hesabından ‘Endişelenmeyin sakatlık yok’ paylaşımında bulunan ve mide rahatsızlığı yüzünden oyundan alınan Lemina hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 26 yaşındaki orta sahanın 5 aydır futbol oynamamasından dolayı fizik kapasitesi yetersiz olduğu, Kasımpaşa maçında kendisini deneyen Gabonlu’nun nefesi yetmediği için Levent Şahin’e ‘beni çıkarın’ işareti yaptığı ifade edildi. Mide bulantısını öne sürerek yerini Ömer Bayram’a bırakan Lemina’nın saha içerisindeki yakın görüntüsü oyuncunun son durumunu özetlerken, yıldız futbolcunun Clube Brugge deplasmanındaki performansı şimdiden merak konusu oldu.
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