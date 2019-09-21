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21 Eylül 2019 Cumartesi 11:51:00 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 11:53:44

Lazio, Lille'in sezon başında transferi ettiği Yusuf Yazıcı için Fransız ekibine teklif götürecek!

Serie A devi Lazio, Yusuf Yazıcı için Lille'le masaya oturmaya hazırlanıyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Trabzonspor’da yaptığı çıkışla birçok Avrupa devinin transfer listesine girmesine karşın 16,5 milyon Euro karşılığında Lille’e giden Yusuf Yazıcı için Lazio inadından vazgeçmiyor.

LAZİO İNADINDAN VAZGEÇMİYOR

Lille’den önce Trabzonspor’la masaya oturmasına rağmen Milinkovic Savic’i satamadığı için Yusuf Yazıcı transferini gerçekleştiremeyen Lazio’nun yıldız futbolcuyu hala yakından takip ettiği belirtilirken, Arnavut Sportif Direktör Iglı Tare’nin yakın bir zaman içerisinde yeniden harekete geçeceği ifade edildi. Lig 1’de 4, Şampiyonlar Ligi’nde ise Ajax maçında görev alan 22 yaşındaki yıldız futbolcu henüz gol ve asist yapamazken, Yusuf’un Reims deplasmanında gördüğü kırmızı kart ise Christophe Galtier’i hayal kırıklığına uğratmıştı.

Milinkovic Savic’i astronomik bir bonservis bedeli karşılığında Premier Lig’e göndermeyi planlayan Lazio’nun bu transferi gerçekleştirir gerçekleştirmez Yusuf Yazıcı için Lille’le masaya oturacağı ifade ediliyor.

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