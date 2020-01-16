  • Bist 100
    122195
  • Dolar
    5,8543
  • Euro
    6,5412
  • Altın
    292,7910
İstanbul
3 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Koca'dan tayin ile yer değişikliğinde yeni dönem açıklaması Bakan Koca'dan tayin ile yer değişikliğinde yeni dönem açıklaması
BİM'e yarın neler geliyor? BİM 17 Ocak aktüel ürünler kataloğu haberimizde BİM'e yarın neler geliyor? BİM 17 Ocak aktüel ürünler kataloğu haberimizde
Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 2. kez MVP oldu Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 2. kez MVP oldu
Şehit Fethi Sekin'in oğlu Milli Takım seçmelerinde Şehit Fethi Sekin'in oğlu Milli Takım seçmelerinde
Mumya filmi konusu ne? Mumya filmi oyuncuları kimler? Mumya filmi konusu ne? Mumya filmi oyuncuları kimler?
Putin: Yeni anayasal düzenlemeleri halkımın destekleyeceğinden eminim Putin: Yeni anayasal düzenlemeleri halkımın destekleyeceğinden eminim
Irak eski Başbakanı Allavi: İran Körfez'in polisini oynamak istiyor Irak eski Başbakanı Allavi: İran Körfez'in polisini oynamak istiyor
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu? Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?
Kubilay Aka'nın ihaneti ortaya çıktı! Kubilay Aka'nın ihaneti ortaya çıktı!
Denizlisporlu Estupinan: Kısa sürede bu kadar gol atmak mutlu ediyor Denizlisporlu Estupinan: Kısa sürede bu kadar gol atmak mutlu ediyor
Kulüpler Birliği Vakfı ile Petrol Ofisi arasında iş birliği anlaşması imzalandı Kulüpler Birliği Vakfı ile Petrol Ofisi arasında iş birliği anlaşması imzalandı
Megastar Tarkan Tevetoğlu’nun annesi hastaneye kaldırıldı! Megastar Tarkan Tevetoğlu’nun annesi hastaneye kaldırıldı!
ÖSYM Uzman Yardımcılığı sınav belgesi açıklandı! ÖSYM Uzman Yardımcılığı Yazılı Giriş Sınavı ne zaman? ÖSYM Uzman Yardımcılığı sınav belgesi açıklandı! ÖSYM Uzman Yardımcılığı Yazılı Giriş Sınavı ne zaman?
BM: Aralık ayından bu yana Türkiye sınırına 350 bin Suriyeli geldi BM: Aralık ayından bu yana Türkiye sınırına 350 bin Suriyeli geldi
Naim Süleymanoğlu’nun kızlarının 'Cep Herkülü' filminin durdurulması için açtığı dava reddedildi Naim Süleymanoğlu’nun kızlarının 'Cep Herkülü' filminin durdurulması için açtığı dava reddedildi
"Bölge çatışmalara gebe olabilir" "Bölge çatışmalara gebe olabilir"
Sıla ve Hazer Amani balayına gitti! Sıla ve Hazer Amani balayına gitti!
Ekrem İmamoğlu'nun talihsiz hezeyanlarından sonra unvanını silen Profesör Oktav'dan flaş sözler Ekrem İmamoğlu'nun talihsiz hezeyanlarından sonra unvanını silen Profesör Oktav'dan flaş sözler
Getir Kurucusu Nazım Salur: Şu ana kadar aldığımız yatırım aslında bir başlangıç Getir Kurucusu Nazım Salur: Şu ana kadar aldığımız yatırım aslında bir başlangıç
Meryem öğretmen yatılı okuyan öğrencilerine 'annelik' yapıyor Meryem öğretmen yatılı okuyan öğrencilerine 'annelik' yapıyor
Taşımakta zorlandığı davulu çalmaktan vazgeçmiyor Taşımakta zorlandığı davulu çalmaktan vazgeçmiyor
Bilim insanları, domuz gribiyle ilgili yeni bulgulara ulaştı Bilim insanları, domuz gribiyle ilgili yeni bulgulara ulaştı
Eren Derdiyok, Göztepe'den ayrıldı! İşte golcü oyuncunun yeni adresi Eren Derdiyok, Göztepe'den ayrıldı! İşte golcü oyuncunun yeni adresi
Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç, Comolli'yi bombaladı: Sıra sana da gelecekti Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç, Comolli'yi bombaladı: Sıra sana da gelecekti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Ocak 2020 Perşembe 14:31:56 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 14:33:38

Kulüpler Birliği Vakfı ile Petrol Ofisi arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Kulüpler Birliği Vakfı ile Petrol Ofisi'nin fantezi futbol oyunu Sosyal Lig için yaptığı iş birliğinin anlaşması imzalandı.

Kulüpler Birliğinin Maslak'taki ofisinde gerçekleştirilen imza törenine Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper katıldı.

Burada açıklamada bulunan Mehmet Sepil, oyuna çok ciddi bir ilgi olduğunu söyledi.

Henüz deneme sürecini yaşadıklarını ifade eden Sepil, "Türkiye'nin çok önemli bir markası olan Petrol Ofisi'yle daha önce başlattığımız bir iş birliğini uzatma ve geniş platforma yaymakla ilgili bir anlaşma yapacağız. Amacımız bu oyunu kesinlikle daha geniş bir platforma yaymak." diye konuştu.

Futbolun başta ekonomik olmak üzere ciddi sorunlarının olduğunu vurgulayan Sepil, şöyle devam etti:

"Gelirlerle giderler arasında ciddi farklar var. Önemli gelir kaynaklarından biri de sponsorlar. Son 10 yılda maalesef futbolda sponsorluk anlamında azalma görüyoruz. Bunu nasıl geri getirebileceğimizi tartışıyoruz. Petrol Ofisi gibi markaların futbola yatırım yapmaları bizim için çok önemli. Bu şekilde kulüplere katkı vermek çok değerli. Bu oyuncuların diğer amacı da taraftarların kendi aralarında futbolun güzel yüzünü yansıtacak, işin eğlence yönünü ön plana çıkaran bir platformu oluşturmasıdır. Selim Şiper'e verdikleri katkıdan ötürü çok teşekkür ediyorum."

Futbolun tüm dünyada değişmeye başladığının altını çizen Sepil, "Artık futbola bizim bilgi dediğimiz büyük data, yapay zeka, makine öğretisi gibi şeyler girdi. Tabii bunlar tek başına futbol için her şey değil. Petrol Ofisi'nin bu oyunla beraber bu öğretiyi gençlere öğretmesi de çok değerli. Futbolda sıkıntılarımız sadece maddi değil, eğitim noksanlığı da var." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Sepil, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'yla ilgili ise şu açıklamalarda bulundu:

"Türk futbolunda birçok değişimin zorunlu olduğunu herkes biliyor. Sürdürülemez bir düzenin içinde mücadele edildiğini biliyoruz. Ekonomisi yıllarca bu kadar kötü yönetilmiş bir organizmanın hala ayakta olması bile çok önemli. Sürekli dışarıdan müdahale ile düzeltmişiz. Fikret Orman'ın ayrılışının ardından ben sancılı bir değişim dönemine denk geldim. Kulüpler bazen fikir ayrılıklarına düşebiliyor bu da son derece doğal. Bu değişimin sancısız olmasını bekleyen çok büyük yanılgıda olur. Bu değişimin hızı içinde herkes bir reaksiyon gösteriyor ama maalesef böyle olacak. Herkesin mutlu olacağı bir çözüm yok."

"Cumhurbaşkanı sporu yakından takip ediyor"

Mehmet Sepil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporu çok yakından takip ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini ağırladığını hatırlatan Sepil, şunları aktardı:

"Futbolda hangi konu içine girseniz büyük bir karambol oluşmuş. Biz gerçekten çok şanslıyız. Cumhurbaşkanı'nı dinleyince hayretler içinde kalıyorum. O gün bizi ağırladı. Bir kulübe "Siz bilmem kaç oyuncunuzu dışarıya çıkarmışsınız" dedi. Şahsen ben bile bilmiyordum. Sporu gerçekten yakından takip ediyor."

Türk futbolunun ekonomik açıdan düzelmesi adına sert tedbirlerin alınması gerektiğini de vurgulayan Sepil, sözlerini şöyle tamamladı:

"Değişik kulüplerin sırayla canı yanacak. Bir gün Göztepe'nin bir gün başkasının. Kulüpler Birliği başkanı olarak tüm arkadaşlarıma aynı şeyi söylüyorum. Bu süreci hep berabere atlatmak zorundayız. 18 kulüp bu odaya girdiğimizde bu durumun devam edemez olduğunun farkındayız. Bunun değişmesi için herkes aynı fikirde. Bu değişim sırasında zaman zaman birinin canını yakıyorsunuz ve kulüpler ayrı ayrı reaksiyon verebiliyor."

Selim Şiper: 1,8 milyon kişi bu oyunu indirmiş

Üst yönetici Selim Şiper, Petrol Ofisi Sosyal Lig oyununun veri ve istatistik açısından çok kapsamlı olduğunu belirtti.

Petrol Ofisi olarak ülkenin gelişiminin her noktasında var olmayı hedeflediklerini belirten Şiper, "Sosyal Lig maceramız artık bugün ticari kaygıların ötesine geçip daha geniş bir şekilde Türk sporuna hizmet edebilecek noktaya varmış durumda. Sosyal Lig projemiz diğer ülkelerde çok benzerleri olan, milyonlarca kişi tarafından oynanan bir oyun. 1,8 milyon kişi bu oyunu indirmiş durumda ve yarısından fazlası ciddi bir şekilde oynuyor. Biz de bunu özendirmek için birtakım desteklerde bulunuyoruz. Olması gerekenleri olması gerektiği gibi yapmak niyetindeyiz." şeklinde konuştu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ