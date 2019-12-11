Kulüpler Birliği: Transferde harcama limiti talebi bizim ama oran vermedik

  • Bist 100
    108091
  • Dolar
    5,8097
  • Euro
    6,4386
  • Altın
    273,8920
İstanbul
8 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Şanlıurfa'da kaymakama suikast hazırlığındaki teröristin sınırı sisli ve yağışlı havada geçtiği ortaya çıktı Şanlıurfa'da kaymakama suikast hazırlığındaki teröristin sınırı sisli ve yağışlı havada geçtiği ortaya çıktı
7. Antakya Uluslararası Film Festivali'nin jürisi açıklandı 7. Antakya Uluslararası Film Festivali'nin jürisi açıklandı
Sertab Erener: Ben ünlü değilim, çekmeyin beni Sertab Erener: Ben ünlü değilim, çekmeyin beni
Yeni İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu! Sahak Maşalyan kimdir, kaç yaşında? Yeni İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu! Sahak Maşalyan kimdir, kaç yaşında?
Başkan Erdoğan: Kimseyi aladatamazsınız, aldatamayacaksınız Başkan Erdoğan: Kimseyi aladatamazsınız, aldatamayacaksınız
85. İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu 85. İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu
Kırmızı koda rağmen dev dalgalarda deniz keyfi Kırmızı koda rağmen dev dalgalarda deniz keyfi
20 yaşındaki yıldız için Galatasaray’ın devreye girdiği öğrenildi 20 yaşındaki yıldız için Galatasaray’ın devreye girdiği öğrenildi
Eda Taşpınar kameraları görünce yolunu değiştirdi Eda Taşpınar kameraları görünce yolunu değiştirdi
Bu yıl 393 bin Yemenli evlerini terk etmek zorunda kaldı Bu yıl 393 bin Yemenli evlerini terk etmek zorunda kaldı
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni otobüsünü teslim aldı Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni otobüsünü teslim aldı
Galatasaray Divan Kurulu, gelecek hafta toplanacak Galatasaray Divan Kurulu, gelecek hafta toplanacak
TBB Başkanı Feyzioğlu: Kadına yönelik şiddetle mücadelede TBB'nin de içerisinde olduğu yeni bir platform oluşturuyoruz TBB Başkanı Feyzioğlu: Kadına yönelik şiddetle mücadelede TBB'nin de içerisinde olduğu yeni bir platform oluşturuyoruz
Ruhani: Müzakereye hazırız Ruhani: Müzakereye hazırız
Fransa'da grev 7. gününde Fransa'da grev 7. gününde
Kulüpler Birliği: Transferde harcama limiti talebi bizim ama oran vermedik Kulüpler Birliği: Transferde harcama limiti talebi bizim ama oran vermedik
Tarım arazileri ve 2B taşınmazlarının satış başvuruları için son 5 gün Tarım arazileri ve 2B taşınmazlarının satış başvuruları için son 5 gün
12 Aralık Antalya'da yarın okullar tatil mi? Antalya Valiliği'nden tatil açıklaması geldi 12 Aralık Antalya'da yarın okullar tatil mi? Antalya Valiliği'nden tatil açıklaması geldi
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri yarın sahipleriyle buluşacak Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri yarın sahipleriyle buluşacak
Moody's Avrupa bankalarının görünümünü 'durağandan' 'negatife' çevirdi Moody's Avrupa bankalarının görünümünü 'durağandan' 'negatife' çevirdi
Bakan Selçuk'tan iş kazaları mesajı: Daha da azalacak Bakan Selçuk'tan iş kazaları mesajı: Daha da azalacak
Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının belirlenmesinde adaların rolü Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının belirlenmesinde adaların rolü
Abdülhamid Han'ın şahsi kılıcı, kamçısı ve marangozluk takımları ilk kez sergide Abdülhamid Han'ın şahsi kılıcı, kamçısı ve marangozluk takımları ilk kez sergide
Bakan Çavuşoğlu: AB ile birçok alanda beraber çalışmak zorundayız Bakan Çavuşoğlu: AB ile birçok alanda beraber çalışmak zorundayız

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Aralık 2019 Çarşamba 14:43:53 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 14:47:37

Kulüpler Birliği: Transferde harcama limiti talebi bizim ama oran vermedik

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) transferde harcama limitlerinin yüzde 40'a kadar aşılabileceği yönündeki kararının, kendi talepleri olduğunu ancak oran vermediklerini söyledi.

Mehmet Sepil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kulüpler Birliği Vakfı ile TFF'nin ortak çalışmasıyla hazırlanan Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın geride kalan haziran ayında yayımlandığını, kulüplerin 2019-2020 sezonu ara transfer döneminde harcama limitlerini yüzde 30'a kadar aşma hakları olduğunun da bu talimatla belirlendiğini aktardı.

Kısa süre önce Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olmasının ardından, 15 Aralık'a kadar verilecek bilançolarla harcama limitlerinin tekrar belirleneceğini bildikleri için temaslara başladıklarını anlatan Sepil, "Çok sıkı bir çalışmanın yapılması ve sağlıklı bir limit oluşması için hem kulüplerle hem de federasyonla görüştüm. Kulüpler, bu limitlerin belirlenmesinde hata olmaması için çalışmalarını sürdürdüler." ifadelerini kullandı.

İki gün önce TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kendisini aradığını ve yapacakları toplantıda kulüplerin harcama limitlerinin gündeme geleceğini söylediğini vurgulayan Mehmet Sepil, şöyle konuştu:

"Kendisine, lisans talimatının Haziran 2019'da çıkması sonrası, yayıncı kuruluş tarafından yapılacak ödemelerle ilgili bir pazarlık süreci yaşandığını ve indirime gidildiğini hatırlattım. İndirim, dolar bazında yüzde 13 seviyesinde. Bu durum, kulüplerin yayın gelirlerinde önemli ölçüde azalma oluşturmuştur. Anadolu kulüplerinin en önemli kaynağı, yayın gelirleridir. Dolayısıyla bu sene yeni bilançolarda Anadolu kulüplerinin gelirlerinin düşmesinden dolayı, limitlerin azalacağı çok açık. Ben bu konuyu Nihat Özdemir başkana hatırlatıp, özellikle gelirlerinin büyük bölümü yayıncı kuruluştan olan Anadolu kulüplerinin etkileneceğini söyledim. Bunun bir mağduriyet oluşturacağını, yüzde 30 düzenlemesiyle ilgili toplantıda göz önüne alınması gerektiğini aktardım. Bir rakam önerisinde bulunmadım."

- "Talebim, Anadolu kulüplerinin mağduriyetini engellemek içindi"

Sepil, TFF'nin yeni açıkladığı yüzde 40 harcama limiti oranının, eski Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman zamanında gündeme geldiğini kaydetti.

"TFF Başkanı Nihat Özdemir'e yaptığım başvurunun, haklı bir talep olduğuna inanıyorum." diyen Sepil, "Bunun, mağdur Anadolu kulüplerini koruduğuna inanıyorum. Benim hassasiyetimin, Kulüpler Birliği Başkanı veya Göztepe Kulübü Başkanı olarak Trabzonspor'un hassasiyetinden hiçbir farkı yok. Bu lisans talimatının uygulanmasının Türk futbolu için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bu talimatın en büyük savunucusu benim. Bunun çok önemli olduğunu ve uygulanması gerektiğini söylüyorum. Türk futbolunun bu şekilde çok daha iyi noktalara geleceğini hep söyledik. Bu konudaki hassasiyeti anlıyorum ancak benim bu talebim Anadolu kulüplerinin mağduriyetini engellemek içindi." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor Kulübünün, harcama limitlerinin tekrar yüzde 30'a düşürülmesi yönünde bir başvurusu olduğunu hatırlatan Sepil, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu konuda karar TFF'nin. Mühim olan Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın sağlıklı şekilde en kısa sürede yürürlüğe girmesidir. Bunun delinmeden, istisnasız uygulanmasıdır. Burada yüzde 30 veya yüzde 40 olması bana göre çok önemli değildir. Mühim olan uygulanmasıdır. Yüzde 30'a dönülür veya dönülmez. En büyük dileğim, bu talimatın en kısa zamanda hayata geçirilmesi. Hiç kimsenin benim bu arzumla ilgili tereddütünün olmaması gerekir."  (AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ