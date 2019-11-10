  • Bist 100
    103153
  • Dolar
    5,7650
  • Euro
    6,3579
  • Altın
    271,5200
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kostas Sloukas'ın hareketi olay oldu! Kostas Sloukas'ın hareketi olay oldu!
"Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda 1,4 milyar dolarlık sözleşme imzalandı" "Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda 1,4 milyar dolarlık sözleşme imzalandı"
"Müzede Tarihin Sesi" etkinlik serisinin ilk konseri İstanbullularla buluştu "Müzede Tarihin Sesi" etkinlik serisinin ilk konseri İstanbullularla buluştu
Adana'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı Adana'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Kastamonu'da yanan evin enkazında 89 yaşındaki adamın cesedi bulundu Kastamonu'da yanan evin enkazında 89 yaşındaki adamın cesedi bulundu
Ünal Karaman: Spor kamuoyu gerekli şeyleri tartışacaktır Ünal Karaman: Spor kamuoyu gerekli şeyleri tartışacaktır
Irak hükümeti barışçıl gösterilere her türlü askeri müdahaleyi reddetti Irak hükümeti barışçıl gösterilere her türlü askeri müdahaleyi reddetti
Sıcak hava balıkçıların umudunu suya düşürdü Sıcak hava balıkçıların umudunu suya düşürdü
Hong Kong'da protestocular metro istasyonu ve alışveriş merkezine saldırdı Hong Kong'da protestocular metro istasyonu ve alışveriş merkezine saldırdı
38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda ünlü yazarlar kitaplarını imzaladı 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda ünlü yazarlar kitaplarını imzaladı
Hindistan'da Babri Cami kararı sonrası 37 kişi gözaltına alındı Hindistan'da Babri Cami kararı sonrası 37 kişi gözaltına alındı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi: Sayın Erdoğan'ın bölge ülkeleriyle ilgili açıklaması önemli İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi: Sayın Erdoğan'ın bölge ülkeleriyle ilgili açıklaması önemli
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kazakistan ile ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmakta kararlıyız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kazakistan ile ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmakta kararlıyız
Küresel piyasalarda 'bekle ve gör' dönemine girildi Küresel piyasalarda 'bekle ve gör' dönemine girildi
El-Bakura ve El-Gamr arazilerine Ürdün bayrağı dikildi El-Bakura ve El-Gamr arazilerine Ürdün bayrağı dikildi
Batı Balkan liderleri Kuzey Makedonya'da toplandı Batı Balkan liderleri Kuzey Makedonya'da toplandı
Medipol Başakşehir-Ankaragücü CANLI Medipol Başakşehir-Ankaragücü CANLI
Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da YPG/PKK'ya ait mayın deposunun görüntülerini paylaştı Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da YPG/PKK'ya ait mayın deposunun görüntülerini paylaştı
Netanyahu: En az 6 Arap ülkesiyle sıkı ilişkilerimiz var Netanyahu: En az 6 Arap ülkesiyle sıkı ilişkilerimiz var
Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Antalya'da evlerinde ölü bulunan 2'si çocuk 4 kişinin cenazesi Erzurum'da defnedildi Antalya'da evlerinde ölü bulunan 2'si çocuk 4 kişinin cenazesi Erzurum'da defnedildi
Dönüşüm başladı! Volkswagen: 10 yılda 70 modelimiz elektrikli olacak Dönüşüm başladı! Volkswagen: 10 yılda 70 modelimiz elektrikli olacak
Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Antalya’da korkutan yangın! Antalya’da korkutan yangın!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Kasım 2019 Pazar 20:10:58 | Son Güncelleme: 10 Kasım 2019 Pazar 20:11:44

Kostas Sloukas'ın hareketi olay oldu!

Fenerbahçe Beko'da forma giyen Kostas Sloukas, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maç öncesi 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için hazırlanan pankarta dokunmadı, olay kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu. Yunan yıldızdan gündem olan konuyla ilgili kısa süre sonra açıklama geldi.

Fenerbahçe Beko'nun Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği mücadelede 10 Kasım'a özel hazırlanan Atatürk'ü anma pankartına dokunmaması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Maç öncesi sarı lacivertli oyuncular ellerinde "81. yılında Atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz" yazılı pankart ile çıktı. Fenerbahçe Beko, bu anları resmi Twitter hesabından paylaştı. Video'nun altına yorum yapan taraftarlar Sloukas'ın pankartı tutmadığını farketti ve "Sloukas neden tutmuyor?" şeklinde yorumda bulundular.

SLOUKAS ATATÜRK PANKARTINA DOKUNMADI

Fenerbahçe Beko'nun resmi Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde maça 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için hazırlanan ve üzerinde "81. yılında Atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz" yazan bir pankartla çıktığı görülürken, Yunan basketbolcu Kostas Sloukas pankarta dokunmadı. Bu hareketi Fenerbahçeli taraftarlardan tepki topladı.

AÇIKLAMA GELDİ

Mücadele öncesinde takımın sahaya Atamızın aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü adına 10 Kasım pankartıyla çıktığı bölümde kendisinin bilinçli olarak pankartı tutmadığına yönelik yorumlarla ilgili Sloukas, "Lütfen, bunu kimse iddia edemez. Ben bu ülkeye ve bu takıma büyük saygı duyuyorum. 5 yıldır buradayım. Bu ülkeye ve tarihine saygı duyuyorum. Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Ben tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım." dedi.

Türkiye için mücadele ettiğini kaydeden Yunan oyuncu, "Herkes benim nasıl biri olduğumu ve bu takım için nasıl mücadele ettiğimi biliyor. Sonuçta da beş yıldır bu takımda ve bu ülkedeyim. Bu takım ve bu ülke için mücadele ediyorum. Asla benim için saygısızlık yaptığımın söylenmesini kabul edemiyorum. Bu ülkenin arkasında önemli bir tarih var, bunu biliyorum. Buna her zaman saygı gösteriyorum. Evet, ben bir Yunanistan vatandaşıyım ama beş yıldır buradayım ve her gün Türkiye'nin bir temsilcisi olan Fenerbahçe için savaşıyorum" ifadelerini kullandı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ