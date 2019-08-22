Komşu’da sirtaki zamanı! AEK-Trabzonspor muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ TRABZONSPOR, Komşu’da avantaj arıyor. Avrupa Ligi Play-O ilk maçında bugün Yunanistan’ın AEK takımına konuk olacak olan Bordo-Mavililer’de tek hedef sahadan iyi bir skorla ayrılıp rövanş öncesinde tur kapısını aralamak. Atina’daki OAKA Spyros Louis Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 21.00’de başlayacak ve karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetecek.

SÖRLOTH BOŞ GEÇMEYECEK

■ SALI günü Yunanistan’ın başkenti Atina’ya giden Karadeniz ekibi, maç öncesindeki son antrenmanını dün akşam maçın oynanacağı statta gerçekleştirdi. Teknik direktör Ünal Karaman, son idmanda oyuncularına gerekli uyarıları da yaptı. Karaman’ın bugün sahada en güvendiği isim şüphesiz oynadığı üç maçta, üç gol atan Norveçli golcü Aleksander Sörloth. 23 yaşındaki golcü AEK’yı da boş geçmeyeceğini hocasına söyledi.

MUHTEMEL 11’LER:

AEK: Lopes, Mota, Svarnas, Barkas, Geraldes, Oliveira, Livaja, Krsticic, Simoes, Montalos, Vranjes

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereiras, Fernandes, Campi, Novak, Abdülkadir Ömür, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth