29 Ocak 2020 Çarşamba 09:38:02 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 09:40:33
Kobe Bryant'ın helikopter kazasının enkaz görüntüleri yayınlandı
Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasının enkaz görüntüleri yayınlandı.
Amerikan Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu, 26 Ocak'ta Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği California Calabasas'taki helikopter kazasının enkaz görüntülerini paylaştı.
Enkaz görüntülerinde yaşanan dehşetin izleri yürekleri burkarken kaza yapan helikopterden geriye eser kalmadığı dikkat çekti.
Olayın yaşandığı 26 Ocak gününün hemen ertesi günü yapılan çekimlerde objektiflere yansıyan anlar şu şekilde oluştu:
(Sporx)
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