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19 Kasım 2019 Salı 09:24:09 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 09:26:49

Kevin N'Koudou: Gollerime devam edeceğim

Denizlispor önünde sonradan oyuna girdikten sonra takımına galibiyeti getiren golü atan N'Koudou kendine güveniyor.

Kevin N'Koudou'nun Beşiktaş macerası, istediği gibi başlamamıştı. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istikrarlı bir görüntü sergilemekte zorlanan Fransız kanat oyuncusu, sorununu atlatıp forma girmesinin ardından şovuna başlamıştı. Beşiktaş'a kritik bir 3 puan kazandıran yıldız oyuncu, milli aradaki takım çalışmalarındaki performansıyla da göz doldurmaya devam ediyor.

Denizlispor önünde sonradan oyuna girdikten sonra takımına galibiyeti getiren golü atan N'Koudou, "Gollere devam edeceğim" dedi.

Bu hafta maça ilk 11'de başlaması beklenen Fransız oyuncu, "Sakatlığım tamamen geçti. Konya önünde maçın önemini biliyorum. Galibiyet serisini devam ettirmek için gerekeni yapacağım" ifadesini kullandı.

Konyaspor karşılaşmasında gol yollarındaki bütün yükü Burak Yılmaz'ın omuzlarına vermek istemeyen teknik direktör Abdullah Avcı, kanat bölgesinde görevlendireceği N'Koudou'dan, bulduğu her fırsatta ceza sahasına girerek gol aramasını istiyor.

AVCI DA ONA GÜVENİYOR

Denizlispor maçında oyuna sonradan giren ve galibiyet golünü atan Kevin Nkoudou, gösterdiği performansla Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gözüne girmeyi başardı.

Avcı'nın Nkoudou'ya kalan haftalarda daha fazla forma şansı vereceği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcı, sakatlığı tamamen geçen 24 yaşındaki başarılı oyuncu ile yaptığı toplantıda "Sen bu takımın önemli bir parçasısın. Sana skor konusunda da çok güveniyorum." İfadelerini kullandı. 

Nkoudou, hocasının bu ilgisinden çok memnun. Kevin Nkoudou, bu sezon 8 karşılaşmada sadece 544 dakika sahada kaldı.

Başarılı oyuncu bu süre içinde takımına 1 gol,1 asistlik skor katkısı yaptı. 24 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile 2023 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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