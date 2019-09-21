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21 Eylül 2019 Cumartesi 21:01:25 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 21:02:12

Kayseri kaçtı, Denizlispor yakaladı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Kayserispor, 13. dakikada Henrique ile öne geçti. Denizlispor, 75. dakikada Murawski ile eşitliği sağladı.

Kayserispor, ilk 5 haftayı galibiyetsiz geçmiş oldu. Denizlispor, bu sezon 3. deplasman maçında 5. puanını aldı.

Bu sonucun ardından Kayserispor 3 puana, Denizlispor ise 8 puana yükseldi.

Kayserispor, gelecek hafta Konyaspor'a konuk olacak. Denizlispor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Kayserispor atağında sağ kanatta topla buluşan Miguel Lopes'in ceza sahasına gönderdiği ortada, altıpas çizgisinin sol köşesinde topa iyi yükselen Adebayor'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta gitti.

13. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattaki Miguel Lopes, ceza sahası içindeki Adebayor'a topu aktardı. Kaleye sırtı dönük topla buluşan Adebayor'un, arka direğe gönderdiği pasa koşu yapan Pedro Henrique'nin topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

59. dakikada Abdennour'un uzun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bilal Başacıkoğlu, meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahası içindeki Abebayor'a aktardı. Altıpas üzerinde topla buluşan Adebayor, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Stackhowiak ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

61. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Miguel Lopes'in şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta gitti.

68. dakikada sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında, Tiago Lopes'in etkili ortasında, altıpas üzerinde iyi yükselen Estupinan'ın kafa vuruşunda, kaleci Lung ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.

72. dakikada ceza sahası sol çaprazından Estupinan'ın ortasında altıpas içerisinde iyi yükselen Rodallega'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

74. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği yakaladı. Konuk ekibin sol kanattan geişen atağında, Aissati'nin pasında topla buluşan Murawski'nin yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

79. dakikada Mensah'ın pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Pedro Henrique'nin sert şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

82. dakikada sol kanattan Ntep'in ceza sahasına gönderdiği topta ön direğe koşu yapan Umut Bulut'un yatarak yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

85. dakikada verkaçlarla ceza sahasına giren Denizlispor'da sol çaprazda topla buluşan Rodallega'nın sert vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.

87. dakikada sol çaprazdan Estupinan'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Rodallega'nın sağ çaprazdan etkili şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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