Kartal’da deplasman alarmı

GÜNEŞ

■ SÜPER Lig’de son haftaların formda ekibi Beşiktaş, 23 Kasım Cumartesi günü Konyaspor’a konuk olacak. Çıkışını sürdürmek isteyen Siyah-Beyazlılar, Konyaspor’u da mağlup ederek zirve yarışından kopmamayı istiyor. Ancak Beşiktaş’ın bu sezonki dış saha performansı hiç de iç açıcı değil. Sivasspor’a deplasmanda 3-0 yenilerek sezona başlayan Kartal, sonraki dış saha maçında Gaziantep FK’ya 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı. Trabzonspor’a 4-1 gibi farklı bir skorla boyun eğen Beşiktaş, Ankaragücü ile de Başkent'te golsüz berabere kaldı.

SERİ DEVAM ETSİN UYARISI

■ KARTAL deplasmandaki ilk galibiyetini ise 10. haftada Antalyaspor karşısında aldı. Bu maçın ilk yarısında fırtına gibi esen Beşiktaş, 2. yarıda ise kalesinde verdiği pozisyonlarla az kalsın maçı kaybediyordu. Teknik direktör Abdullah Avcı Konyaspor maçı öncesinde oyuncularının dikkatini çekti. Artık deplasmanlarda da iç sahadaki performanslarını sergilemenin zamanın geldiğini belirten tecrübeli hoca, “Ligde güzel bir seri yakaladık. Kritik bir maça çıkacağız ve mutlaka kaza