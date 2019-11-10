Kara Kartal seri peşinde! Beşiktaş-Denizlispor muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ G.SARAY ve Antalyaspor deplasman galibiyetleriyle kendine gelen Beşiktaş, 11. hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor’u ağırlıyor. Siyah-Beyazlılar, kulüp efsanelerinden Şifo Mehmet’in (Özdilek) çalıştırdığı Yeşil-Siyahlılar’ı da yenerek seriyi 3 maça çıkarmak istiyor. Kartal’da Douglas ve Dorukhan’ın sakatlıkları sürerken N’Koudou’nun durumu ise bugün netlik kazanacak. Maçın 11’ini büyük ölçüde şekillendiren teknik direktör Abdullah Avcı, sol bekte Rebocho’tan vazgeçmiyor.

DENİZLİ’YE EZİCİ ÜSTÜNLÜK

■ GÖKHAN Gönül’ün sakatlıktan döndüğü Beşiktaş’ta stoper ikilisi yine Vida-Ruiz olacak. Avcı, orta sahanın ortasında Atiba-Elneny ikilisini kullanacak. Braga maçında haksız bir kırmızı kart gören Lens, Diaby ile kanatlarda yer alacak. Adem Ljajic’in ilk 11’e döneceği maçta milli santrfor Burak Yılmaz daha fit bir şekilde sahada olacak. 2004-2005’ten beri Beşiktaş’a karşı 11 maçın 10’unu kaybeden Denizlispor ise 15 yıl sonra galip gelip ateş hattından kurtulmanın peşinde.

MUHTEMEL 11’LER:

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Ljajic, Burak

DENİZLİSPOR: Stachowiak, Lopes, Mustafa, Sapunaru, Bergdich, Sackey, Aissaiti, Murawski, Barrow, Sacko, Mehmet