Jose Mourinho'dan Real Madrid açıklaması

Real Madrid'in kötü gidişatının üzerine teknik direktör Zinedine Zidane, ciddi şekilde eleştirilmeye başlandı.

Marca'nın haberine göre Real Madrid'de Zidane'ın yerine geçmesi muhtemel 3 aday belirlendi bile. İspanyol gazetesine göre Jose Mourinho, Max Allegri ve Raul, Zidane yerine gelmesi muhtemel adaylar arasında yer alıyor.

JOSE MOURINHO: ''BUNU SEVMİYORUM''

Portekizli teknik adam, hakkında çıkan iddialar karşısında Deportes Cuatro'ya konuştu. Mourinho, ''İsmimin böyle şeylerde çıkmasını sevmiyorum. Real Madrid'in zaten bir teknik direktörü var. Teknik direktörü olan bir takımı çalıştıramazsın.'' şeklinde konuştu.

Zidane için yapılan eleştiriler hakkında da konuşan Portekizli teknik adam, ''O koltukta oturan bir kişiye saygı duyarım, o yüzden bu konulara girmem.'' dedi.

ZIDANE'IN TAZMİNATI EL YAKIYOR: 80 MİLYON €

Öte yandan yine İspanya basınında çıkan habere göre Zidane'ın tazminatı el yakıyor. Çıkan haberlerde Fransız teknik direktörün Real Madrid'den ayrılması halinde İspanyol ekibi, Zidane'a 80 milyon euro tazminat ödemek zorunda kalacak.

(Sporx)