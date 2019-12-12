Jesse’yi Fırtına kaptı

GÜNEŞ

■ TRABZONSPOR, devre arası transferine şimdiden başladı... Şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Karadeniz ekibi, G.Saray ve F.Bahçe’nin de transfer listesinde yer alan Jesse Sekidika’nın transferinde mutlu sona ulaştı... Bordo-Mavililer, 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Eskişehirspor’a 1 milyon euro civarında bir bonservis ödeyecek.

14 MAÇTA 8 GOL ATTI

■ GEÇEN sezon Sırp ekibi Napredak’tan 60 bin euroya transfer edilen Jesse, lisans problemi nedeniyle ilk yarıda forma giyememişti. Ligin ikinci yarısında oynayabilen Nijeryalı oyuncu, 6 gol atmış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Yükselen grafiğini bu sezon da devam ettiren Jesse, geride kalan 14 maçta 8 gol atıp, 2 de asist yaptı. Nijeryalı’nın sürati ve top tekniği üst seviyede..