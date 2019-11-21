Jeremain Lens resti çekti: Gitmiyorum

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana oynadığı futbolla eleştiri oklarının hedefi olan Lens, iyice gözden düştü.

Ocak ayında gönderilmesi planlanan Hollandalı futbolcuya yönetim son bir teklif yaptı. Siyah-Beyazlı kulüp, yıllık 2.2 milyon euro kazanan kanat oyuncusuna "Senden memnun değiliz. Ya rakamı 500 bin euro düşür, ya da ocak ayında kendine bul" dedi.

Southampton Kulübü'nden 4 milyon euro bonservis bedeli ile alınan Lens ise bu teklifi geri çevirdi ve "Anlaşmam devam ediyor. 2022 yılına kadar, Avrupa'dan daha iyi bir teklif gelmezse ayrılmam" cevabını verdi.

Bunun üzerine Siyah-Beyazlı yöneticiler, bu sezon ligde ve Avrupa'da 9 maçta sadece 1 asist yapabilen Lens'in menajerine "Futbolcunun bonservisinde kolaylık yaparız. Sen, yeter ki maaşını ödeyecek bir kulüp" önerisinde bulundular.

(Star)