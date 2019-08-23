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23 Ağustos 2019 Cuma 11:18:38 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:46:24

İtalya Serie A yeni sezona bir ilkle başlıyor

Bu sezon 8 Türk oyuncunun mücadele etmesiyle bir ilke sahne olacak İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2019-2020 sezonu yarın başlıyor.

Ligde son 8 yıldır zirveyi kimseye bırakmayan Juventus, yeni teknik direktörü Maurizio Sarri ve yeni transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla Parma deplasmanında sezonun ilk maçına çıkacak. Son 8 yıldır şampiyonluklarını 2 farklı teknik adam yönetiminde kazanan siyah-beyazlı takımın, yeni hocası Sarri ile hedefi yine hem lig şampiyonluğu hem de son senelerde 2 kez finalde kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olacak.

Juventus’un şampiyonluk yolundaki en ciddi rakiplerinden Carlo Ancelotti yönetimindeki Napoli de sezonu Fiorentina ile deplasmanda yapacağı karşılaşmayla açacak. Mavilerin, en büyük hedefi ligdeki Juventus hegemonyasına son vermek.

10 yıl önceki zafer dolu günlerine dönme arayışındaki Inter de Juventus’u şampiyonluk yarışında zorlayabilecek ekipler arasında gösteriliyor. Juventus’un 8 yıllık şampiyonluğunun ilk üçünü kazandıran isim olan Antonio Conte ile anlaşan Inter, sezonu Lecce’yi konuk ederek başlayacak.

- Serie A'daki Türk oyuncu sayısı rekor düzeyde

Serie A'da bu sezon, rekor sayıda Türk ve Türk asıllı oyuncunun top koşturacak olmasıyla tarihe geçecek.

2017 yılında Roma’ya transfer olan milli futbolcu Cengiz Ünder ve Milan’ın kadrosuna kattığı bir diğer milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’na ek olarak 2019 yılında İtalya’ya gelen Türk oyuncu sayısı arttı.

Sassuolo, geçen sezon devre arasında Alanyaspor’dan aldığı Merih Demiral’ı sezon sonunda Juventus’a satarken, Demiral’dan boşalan mevkiyi başka bir Türk oyuncu ile takviye etti. Yeşil-siyahlı takım, Avusturya’nın Rapid Wien takımından 20 yaşındaki milli futbolcu Mert Müldür’ü kadrosuna kattı.

Cengiz Ünderli Roma da kulüp tarihine geçecek bir transfere imza atarak, aynı dönem forma giyecek ikinci Türk oyuncusunu renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Gençlerbirliği’nden Yıldırım Mert Çetin’i transfer etti.

Serie A’da milli oyuncuların yanı sıra Türk asıllı futbolcuların da çokluğu dikkati çekiyor.

2018’de yılında Galatasaray’dan Genoa’ya transfer olan Türk asıllı Alman defans oyuncusu Koray Günter, bu yıl da Serie A’da kalırken, mücadelesini farklı takımda verecek. Hellas Verona, 25 yaşındaki futbolcuyu Genoa’dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralayarak kadrosuna kattı.

Koray Günter’in gitmesine izin veren Genoa, Galatasaray’dan Sinan Gümüş’ü sezon öncesi renklerine bağladı.

2018’de Liverpool’dan Juventus’a transfer olan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can da Juventus formasıyla Serie A’da ikinci sezonunu geçirmeye hazırlanıyor.

- Dikkati çeken transferler

Serie A’da bu yılın en dikkati çeken ve en çok bonservis bedeli ödenen transferi ise Hollandalı Matthijs de Ligt’in 85,5 milyon avroya Ajax’tan Juventus’a geçmesi oldu. 20 yaşındaki savunmacı, sezonun en pahalı transferi olarak dikkati çekti.

Juventus, De Ligt’a ödediği yüksek bonservisin yanı sıra Paris Saint-Germain’den Adrien Rabiot’u, Arsenal’den de Galli Aaron Ramsey’i bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Inter’in, Manchester United’dan 75 milyon avro bedelle transfer ettiği Belçikalı santrafor Romelu Lukaku, Serie A’ya bu yıl transfer olan yıldızlar arasına adını yazdırdı. Lukaku, Inter kulüp tarihinin de en pahalı transferlerinden biri oldu.

Transferin son günleri yaklaşırken, Fiorentina kulübü bir dönem Galatasaray’da oynayan ve bu yıl Alman devi Bayern Münih’e veda eden Fransız Frank Ribery’i bedelsiz transfer etti.

Napoli’nin bu yıl Fenerbahçe’ye 16 milyon avro ödeyerek aldığı Makedon Eljif Elmas, mavi-beyazlı ekibin son yıllarda ödediği yüksek bonservis bedelli oyuncularından oldu. Napoli camiası, Elmas’ın performansını merakla bekliyor.

İtalya Milli Takımı oyuncusu Mario Balotelli de Fransa ekibi Olympique Marsilya’dan Brescia’ya bedelsiz transfer olarak, evine dönmüş oldu.

Milan ise Portekizli golcü Rafael Leao’yu 25 milyon avroya Lille’den transfer etti.

- Avrupa’nın en değerli üçüncü ligi

İtalya Serie A, Avrupa futbol piyasasının en değerli üçüncü ligi konumunda.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Serie A, Avrupa’da, İngiltere Premier Lig (9,28 milyar avro) ve İspanya La Liga’nın (5,99 milyar avro) ardından 5,16 milyar avroluk piyasa değeriyle üçüncü sırada bulunuyor. Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'in önünde yer alıyor.

- Şampiyonluk sayısında Juventus zirvede

Resmi başlangıç olarak 1897-98 sezonunu kabul eden Serie A’da bugüne kadar 16 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligi en çok zirvede bitirerek şampiyon olan takım Juventus oldu. Siyah-beyazlılar, 35 şampiyonlukla, "En çok şampiyon olan takım" unvanını elinde bulundururken, son 8 yılda üst üste ipi göğüsleyerek, rakipleriyle arasındaki şampiyonluk sayısı farkını da iyice açtı.

Juventus'u 18’er şampiyonlukla Milano takımları Inter ve Milan izliyor. 9 şampiyonlukla Genoa, 7’şer şampiyonlukla da Bologna, Pro Vercelli, Torino geliyor.  (AA)

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