06 Aralık 2019 Cuma 06:00:00 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 23:47:16
İtalya’da 'Kara Cuma’ krizi
İTALYA'DA yüksek tirajlı spor gazetesi Corriere dello Sport'un bugün birbirlerine rakip olacak İnterli Lukaku ile Romalı Smalling’in fotoğrafını kullanıp, Black Friday (Kara Cuma) manşetini atması tartışma konusu oldu.
GÜNEŞ
■ Inter ile Roma arasında oynanacak olan önemli maç öncesi, Corriere dello Sport'un manşeti ülkede bir süredir önü alınamayan ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Gazete ise ırkçılık iddialarını kabul etmedi
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