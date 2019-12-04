İki ezeli rakibin Patrick yarışı!

Brezilya medyasında çıkan habere göre Beşiktaş, Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna katmak istediği ancak transferini gerçekleştirmediği Internacionel'de forma giyen Patrick konusunda yeniden harekete geçti. Haberde Beşiktaş'ın da Brezilyalı oyuncuyla ilgilendiği iddia edildi.

UOL Esporte'de yer alan habere göre iki kulübün de henüz Internacional'e resmi bir teklifte bulunmadığı ancak oyuncunun menajeri Marcelo Robalinho'yla geçen hafta bir görüşme gerçekleştirdiklerinin altı çizilirken, Brezilyalı oyuncunun devre arasında kulübünden ayrılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

Ayrıca, 27 yaşındaki futbolcuya iki kulübün de 2 yıllık sözleşme sunduğu öne sürüldü.

Tam adı Patrick Bezerra Do Nascimento olan Brezilyalı oyuncu, bu yıl kulübü Internacional'in formasını 46 maçta terletti ve 5 gol kaydetti.