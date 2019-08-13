İbrahim Akın futbolu bıraktı

Yönetimin bir süre önce kulüpte başka bir görev almasını teklif ettiği usta krampon bu teklifi kabul ettiğini söyledi. "Futbolu bıraktım, ancak Altay'da kalacağım" mesajı veren İbrahim Akın, önümüzdeki günlerde kulüpteki yeni görevinin netleşeceğini dile getirdi. Yönetim, İbrahim Akın'a yapımı devam eden Alsancak Stadı hizmete açıldıktan sonra jübile yapmayı planlıyor.

Altay altyapısından yetişen İbrahim Akın, 2004-05 sezonu öncesi Beşiktaş'a transfer olarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Üst üste 3.5 sezon Beşiktaş forması giyen futbolcu siyah-beyazlılarda iki kez Türkiye Kupası'nı kaldırdı. Başakşehir, Gaziantepspor, Sivasspor kulüplerinde oynadıktan sonra 2016-17'de Altay'a dönen İbrahim Akın, İzmir ekibinde önce 3. Lig'de daha sonra 2. Lig'de iki kez şampiyonluk yaşadı. A Milli Takım formasını da terleten 35 yaşındaki İbrahim, geçen sezon 1. Lig'de 23 maçta görev aldı. (DHA)