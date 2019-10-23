'Hocanın sonuna kadar arkasındayım'

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ’IN çiçeği burnunda başkanı Ahmet Nur Çebi, mazbatasını altıktan sonra dün ilk iş olarak Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne gitti. Braga ve Galatasaray maçları öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya gelen Çebi, teknik heyete ve takıma moral verdi. Takımın son durumuyla ilgili bilgiler alan Çebi’ye bu ziyarette Yönetim Kurulu Üyeleri Emre Kocadağ, Ahmet Mesut Urgancılar ve Erdal Torunoğulları eşlik etti. Çebi idman sonrasında ise oyuncular bir konuşma gerçekleştirdi.

SORUNLARINIZI ÇÖZECEĞİM

■ BİR yıllık aranın ardından tekrardan tesislere geldiğinin altını çizen Ahmet Nur Çebi, “Geri gelmek bugüne nasipmiş. Aranızdan bir süre ayrıldım ve şimdi başkan olarak geri geldim. Artık Beşiktaş’ta yeni bir dönem başlıyor. Sizden tek ricam artık huzurlu olmanız, bana ve yönetim kuruluna güvenmeniz... İyi bir ekibiz. Sizler de iyi bir ekipsiniz. 1 ay içerisinde şu dağınıklığı ortadan kaldıralım. Bana inanın bana güvenin tüm sorunlarınızı zaman içinde çözeceğim” dedi.

SİZE YALAN SÖYLEMEYECEĞİM

■ ÇEBİ şöyle devam etti: “Arkadaşlarımızdan bazıları burada kalacak. Abdullah hocamla çok eski tanışıyoruz. Onula bu yola devam edeceğiz. Onun arkasındayız ve sonuna kadar sizlerle beraberiz. Önümüzde iki tane maç var. Eğer bu iki maçta göstereceğiniz performans iyi olursa benim elimi güçlendireceksiniz. Ben yapmam gerekenleri biliyorum. Benim söylediğimi yaptığımı eski arkadaşlarınız bilir. Size yalan söylemeyeceğim, sizi yalnız bırakmayacağım” diye konuştu.