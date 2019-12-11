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11 Aralık 2019 Çarşamba 12:17:33 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 12:22:25

Hidayet Türkoğlu, Larkin'in Türk vatandaşlığı kararını Ufuk Sarıca'ya bıraktı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin'in A Milli Erkek Takımı'nda forma giyebilmesi için şu an bir girişimlerinin olmadığını, bu konuda kararı başantrenör Ufuk Sarıca ile ekibinin vereceğini kaydetti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hidayet Türkoğlu, son dönemde Larkin'in Türk vatandaşlığına geçirilip, A Milli Takım'da oynatılması yönünde spor kamuoyunda ortaya çıkan düşüncelere değindi.

Larkin hakkında başantrenör Ufuk Sarıca'nın da bir açıklaması olduğunu aktaran Türkoğlu, "Onu da anlamaya çalışıyorum. Gerçekten kolay bir süreç değil. Larkin şu an performansıyla çok göz önünde. Bu, hiçbir zaman federasyonun veya benim kararım olmamıştır. Ufuk hoca, ekibi ve direktörlerimiz Larkin'i takımda görmek isterse, federasyon başkanı olarak bakanlıklarımızla gerekli çalışmayı yaparım. Gereklilik anlamında bunun kararını, teknik olarak Ufuk hoca ve ekibi verecek. Scottie Wilbekin de çok iyi bir sezon geçiriyor. Önemli olan onların karar vermesi." ifadelerini kullandı.

Larkin'in Türkiye'yle ilgili söylediği sözleri memnuniyetle karşıladığını dile getiren Türkoğlu, "Larkin'le ilgili şu an bir girişim yok. Ne Larkin tarafından ne de bizim tarafımızdan... Şu an sadece ismi milli takım için geçiyor. Kendisi de ülkemizle ilgili güzel sözler söyledi. Bu anlamda da kendisine teşekkür etmek isterim. Dediğim gibi, şu an hiçbir taraftan girişim olmadı. Zaman ne gösterir bilemem." diye konuştu.

- "İnşallah olimpiyat başarısını yakalarız"

Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Kanada'da oynayacağı 2020 Olimpiyat Elemeleri'ndeki rakiplerini değerlendirdi.

Grupta Uruguay ve Çekya'yla mücadele edeceklerini, diğer grupta ise Çin, Kanada ve Yunanistan'ın olduğunu hatırlatan Türkoğlu, "Olumsuz bir kura olmadığını düşünüyorum. Takım artık maçların ne kadar anlamlı olduğunu biliyor. Hepimiz biliyoruz. Gönlümüzden geçen, oraya sağlıklı bir şekilde tam takım olarak gitmemiz. Bunu başardığımız zaman, her takıma karşı kafa kafaya oynama niteliğindeyiz. İnşallah uzun yıllar sonra A Milli Erkek Takımı'mızla da olimpiyat başarısını yakalarız." ifadelerini kullandı.

Rakipleri değerlendiren Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadroların nasıl oluşacağı çok önemli. Bizim duyduğumuza göre, Kanada bütün NBA oyuncularını getirecek. Yunanistan zaten ekol bir ülke. Çok kaliteli oyunculara sahip. Önemli olan bizim nasıl olacağımız. Çünkü bu yaz Çin'deki Dünya Kupası'nda çok şey gördük. Çekya maçını kaybettik ama inanılmaz bir ABD maçı vardı. Çekya maçında Ersan'ın oynamaması ve diğer arkadaşların moral olarak kötü olması, kaybetmemize sebebiyet verdi. Kanada'da maçlar daha farklı olacaktır. O yüzden gerek Çekya ve Uruguay, gerekse de çapraz gruptan gelecek takımlar... Her maç bizim için değerli olacaktır. Tam takım halinde gittiğimiz zaman iyi işler yaparız."

A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'yla 2021 yılı sonuna kadar sözleşme uzatmalarıyla ilgili olarak Türkoğlu, "Ufuk hoca, genç, çok istekli ve başarılı bir antrenörümüz. İyi bir düzen kurduklarına inanıyoruz. İyi bir sinerji yakaladıklar. Bunun katlanarak devam edeceğini düşünüyorum. Başarı gelecektir. Kendisine güvenimiz tam. Yabancı kuralını değiştirmemizle birlikte Türk oyuncularımızın daha fazla süre alması, NBA'deki oyuncularımızın yine daha fazla süre alıp tecrübelenmeleriyle, ülke olarak istenilen başarıyı yakalayacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

- Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçları hakkında

Hidayet Türkoğlu, bu hafta Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında önce THY Avrupa Ligi'nde, daha sonra da ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak maçlara değinerek, şunları kaydetti:

"Benim gönlümden geçen sadece bu iki değerli kulübümüz arasındaki değil, her maçın sorunsuz şekilde oynanması. Geçen sene maalesef tatsız bir süreçle karşılaşmıştık. İnşallah böyle bir şeyle tekrar karşılaşmayız. Biz federasyon olarak dolu salonlarda seyircinin her zaman neşeli ve coşkulu olduğu süreçleri arzulayan bir ekibiz. İnşallah bu maçlarda da bir sorun çıkmaz, tüm basketbolseverler güzel ve keyifli mücadeleler izler."

- Abdi İpekçi arazisine yapılacak Basketbol Gelişim Merkezi

Hidayet Türkoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun arazisine yapılacak Basketbol Gelişim Merkezi'yle ilgili son durumu aktardı.

Sürecin son aşamaya geldiğini vurgulayan Türkoğlu, "Proje, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza sunuldu. Kendisi de çok beğendi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ülkeye tesis anlamında çok güzel şeyler kazandırdığını net bir şekilde görüyoruz. Bakanlığımız (Gençlik ve Spor Bakanlığı) da projenin bilincinde. Bu süreç artık bizden çok bakanlığın nezdinde yürüyecek. İnşallah Türk basketboluna bu tesisi kazandırırız. Böyle bir tesis kazandırıldığında, basketbolun gelişimi anlamında farkı herkes o zaman görmeye başlayacaktır. Biz kendimize düşen tarafı, proje anlamında her şeyi yaptığımızı düşünüyoruz. Bundan sonraki süreç daha çok bakanlık tarafında. Bakanlık da umarım böyle bir tesisi yakın zamanda kazandıracaktır." diyerek sözlerini tamamladı.  (AA)

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