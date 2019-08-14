'Hedefim milli takım’

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ’IN yeni sol beki Pedro Rebocho, Portekiz Milli Takımı hedefine ulaşmak için Siyah-Beyazlılar’ı seçtiğini söyledi. 24 yaşındaki futbolcu, “Beşiktaş gibi bir kulübün formasını giyecek olmak benim kariyerimde çok büyük bir adım olacak. Beşiktaş Avrupa’da tanınan bir kulüp olduğu için geldim ama aynı zamanda milli takım hedefim var. Avrupa’da göz önünde bir kulüp olduğu için burada başarılı olmam, milli takım hedefime ulaşmamda bana yardımcı olacaktır” dedi.

QUARESMA İYİ Kİ BURADA

■ REBOCHO, Beşiktaş’ın YouTube kanalına şunları söyledi: “Quaresma, Portekiz’de her futbolcunun idolü olan büyük bir isim. Bugüne kadar videolarını izlerdim artık onunla takım arkadaşıyım. Uzun zamandır burada. Ofansif bir oyuncuyum, asist yapmayı seviyorum. Hem savunmada hem hücumda elimden geleni yapacağım. Yüzde 100'ümü vereceğim. Hırslı, çok istekli, çok arzulu bir oyuncuyum. Alçak gönüllülüğe ve çalışmaya inanıyorum. Herkes bunu görecek zaten.”