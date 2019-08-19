Hedef Kılınç ve Babacan

GÜNEŞ

■YENİ sezona şok Sivasspor mağlubiyetiyle start veren Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Karius’un sakatlanmasının ardından yedek bir kaleci için harekete geçen Siyah-Beyazlılar, Volkan Babacan transferi konusunda Başakşehir’le bir kez daha irtibat kurdu. Kartal’ın hedefindeki diğer isim ise Sivasspor’un yıldızı Emre Kılınç… Beşiktaş, yönetimi iki oyuncunun transferini bu hafta noktalamak için var gücüyle çalışıyor.