'Hazır ol Serdar'

GÜNEŞ

■ FENERBAHÇE’DE teknik direktör Ersun Yanal, kadroda mecburi değişime gidiyor... Pazar günü Denizlispor’a konuk olacak olan Sarı-Lacivertliler’de kaptan Emre Belözoğlu ile Nabil Dirar forma giyemeyecek. Tecrübeli çalıştırıcı, Hasan Ali’nin durumunu yakından takip edecek ve öğrencisini oynatıp oynatmaya maç gününde karar verecek. Hasan’ın fiziki durumu el verirse ilk 11’de sahaya çıkacak, aksi durumda ise Ozan bu bölgeye kaydırılacak.

EMRE YOK JAİLSON VAR

■ YANAL savunmanın göbeğinde de değişiklik yapacak. Sezon başından bu yana Zanka’nın partneri olarak stoperde oynayan Jailson, Emre Belözoğlu’nun yokluğunda asıl mevkisine geçecek. Zanka’nın yanında ise Serdar Aziz oynayacak. Ersun Yanal’ın dün tecrübeli oyuncu ile görüştüğü ve “Pazar günü seni oynatacağım. Hazır ol” dediği öğrenildi. Serdar’ın ise hocasına “Ben hazırım, görev bekliyorum hocam” diyerek yanıt verdiği kaydedildi.