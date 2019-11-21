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21 Kasım 2019 Perşembe 09:03:08 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 10:07:45

Hakan Çalhanoğlu: Bayern Münih, Borussia Dortmund gibi büyük kulüplerde oynamak isterim

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Bayern Münih'ten teklif alması halinde kabul edeceğini söyledi.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

"BÜYÜK KULÜPLERDE OYNAMAK İSTERİM"

Alman basınına konuşan Çalhanoğlu, "Almanya'da büyüdüm ama insanlarla İtalyanca konuşmayı seviyorum. Sportif açıdan elbette Bayern Münih, Borussia Dortmund gibi büyük kulüplerde oynamak isterim" dedi.

"FIRSAT GELİRSE REDDETMEM"

Bayern Münih'ten teklif gelmesi halinde kabul edeceğini dile getiren milli futbolcu, "Bayern Münih 2014'te beni istedi. Ancak takımda Ribery ve Robben vardı. Bayern'i reddetmek zor oldu. Gelecekte böyle bir fırsat gelirse reddetmem" ifadelerini kullandı.

Bayer Leverkusen'den 2017 yılında 23 milyon euroya Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon 12 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

(Sporx)

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