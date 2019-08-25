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25 Ağustos 2019 Pazar 15:15:58 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 15:19:19

Göztepe'de gözler transfere çevrildi

Süper Lig'de ilk iki maçta Antalyaspor'a evinde 1-0, deplasmanda ise Beşiktaş'a 3-0 kaybederek taraftarını büyük hayal kırıklığına uğratan Göztepe, bu hafta içinde transferde atağa kalkacak.

Taraftarın günlerdir sosyal medya üzerinden yoğun şekilde eleştirdiği yönetimin hücum bölgesine kesinlikle takviye yapacağı öğrenildi. Hem teknik direktör Tamer Tuna'nın, hem de Mehmet Sepil'in takımın görüntüsünden memnun kalmadığı ifade edilirken, kurmayların takımı yeniden şaha kaldıracak isimlere imza attıracağı vurgulandı. Israrla transfer isteyen Tamer Tuna'nın yönetimden gelen, "Takviyeler yapacağız. İstediğin oyuncuları kulübe kazandıracağız" mesajıyla derin bir nefes aldığı kaydedildi. 

Beşiktaş maçı sonrası basın toplantısında, "Sezon başında göndereceğimiz iki oyuncuyu ilk 11'de oynattık" açıklamasıyla yönetime göndermede bulunan genç teknik adamın, Borges ve Yasin'den bahsettiği ileri sürüldü. Sezon başında Kosta Rikalı Borges'i göndermek için büyük uğraş veren yönetimin, geçen yıl bonservisle alınan oyuncunun garanti ücretinden vazgeçmemesi nedeniyle adım atamadığı dile getirildi. Gitmemekte direnen Borges'i elden çıkaramayan yönetimin deneyimli oyuncuyu süresiz kadro dışı bırakabileceği de iddia edildi. 

Orta sahada görev yapan Borges'in yanı sıra yine haftalar önce gözden çıkarılan Arjantinli stoper Grillo da elde kaldı. İki oyuncunun maliyetiyle bütçe planlaması yapmakta zorlanan başkan Mehmet Sepil'in her şeye rağmen camiayı tatmin edecek futbolcuları transfer edeceği açıklandı. Geçen sezonki kabusu yaşamak istemeyen Göz-Göz, özellikle yaratıcı orta saha ve bitirici bir forvet takviyesi gerçekleştirecek. Gol yollarındaki sıkıntıyı bir türlü çözemeyen sarı-kırmızılılar bu kez kaliteli ve tecrübeli oyuncularla yola çıkacak.   (İHA)

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