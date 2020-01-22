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22 Ocak 2020 Çarşamba 18:20:59 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 18:21:40

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TBF'nin İstanbul'daki binasında gerçekleştirilen görüşmede, Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hidayet Türkoğlu'nun yanı sıra Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TBF Başkan Vekili Mehmet Fatih Öztürk ve TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan da yer aldı.

Ziyarette Kasapoğlu ile Türkoğlu, tesisleşme hedefleri kapsamında Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılacak Basketbol Gelişim Merkezi projesi hakkında görüştü ve arazide incelemeler yaptı. Kasapoğlu ve Türkoğlu ayrıca TBF'nin basketbolun gelişimini destekleyecek diğer projeleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu ve fikir alışverişi gerçekleştirdi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na görüşme sonunda isminin yazılı olduğu milli takım forması ve Türkiye'nin Basketbol Aşkı kitabı hediye edildi.

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