Gattuso'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye kötü haber

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Milan’da formasını Theo Hernandez’e kaptırdıktan sonra takımdan ayrılma kararı alan ve adı sık sık Fenerbahçe ile Galatasaray’la anılan Ricardo Rodriguez’den iki kulübe de kötü haber geldi.

GATTUSO ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR

Carlo Ancelotti ile bağlarını kopardıktan kısa bir süre sonra Gennaro Gattuso ile anlaşmaya varan Napoli genç teknik adamın raporu doğrultusunda Ocak ayına hazırlanırken, 41 yaşındaki teknik adamın Milan’dan öğrencisi olan Ricardo Rodriguez’i istediği belirtildi. Sol tarafta Ghoulam’ın sık sık sakatlanması, Rui’nin transfer olmak ihtimalinin yüksek olması ve Hysaj’ın genelde sağ tarafta oynaması sebebiyle Rodriguez’i gözüne kestiren Gattuso’nun İsviçreli futbolcuya kapılarını açtığı kaydedilirken, oyuncunun da Napoli’ye son derece sıcak baktığı bildirildi.

2021 yılına kadar Milan’la sözleşmesi bulunan Ricardo Rodriguez bu sezon sadece 4 maçta forma giyebildi.