Galatasaray'ın Avrupa'daki forma sponsoru THY
Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalara Türk Hava Yolları (THY) logolu formalarıyla çıkacak.
2019-20 sezonunda Real Madrid, Paris Saint Germain ve Club Brugge ile UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu´nda mücadele edecek olan Galatasaray, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda Türk Hava Yolları logosunu formasında taşıyacak. Sarı-kırmızılı ekip, 18 Eylül Çarşamba günü saat 19:55´te Jan Breydel Stadyumu´nda Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynayacağı müsabakadan itibaren Türk Hava Yolları logolu formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi´nde mücadele edecek ve seyahatlerini de yine bayrak taşıyıcı havayolu ile gerçekleştirecek. (DHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Fenerbahçe, TFF'ye başvurmaya hazırlanıyor
- Yunanistan'da yaşanan skandal sonrası Bakan Kasapoğlu: Bütün hukuki adımları atacağımızı kamuoyuna duyuruyor
- Fenerbahçe'de devre arasında 3 isimle yollar ayrılıyor
- Cisse'den olay yaratan Vedat Muriç göndermesi!
- Alanyaspor'un attığı 2. gol tartışma konusu oldu