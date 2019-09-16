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16 Eylül 2019 Pazartesi 10:56:22 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:58:18

Galatasaray'dan yeni sponsorluk anlaşması

Galatasaray Spor Kulübü, yaptığı açıklamayla Socios firmasıyla sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu

Galatasaray Spor Kulübü, yaptığı açıklamayla Socios firmasıyla sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu anlaşmaya göre yeterli puan biriktiren taraftarlar, kulübün uygulama içerisinde kulüple ilgili yapacağı oylamalarda söz sahibi olacak ve verdiği oyla takımına yön verebilecek. Ayrıca uygulama içerisindeki sürprizlerle de Galatasaray'a daha yakın olacak.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

Galatasaray Spor Kulübü spor ve eğlence sektörünün önde gelen blokzincir şirketi Chiliz’le yeni bir ortaklığa başlıyor ve türünün ilk örneği niteliğindeki blokzinciri tabanlı etki ve ödül özelliği sunan mobil uygulama Socios.com’a katılan ilk Türk kulübü oluyor.
 
Paris Saint-Germain, Juventus, West Ham United, AS Roma ve Atletico Madrid gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin de kullandığı Socios.com taraftarımıza “Taraftar Token’ı” olarak bilinen dijital varlıklara sahip olma seçeneği sunacak, kulübümüzle daha yoğun etkileşime girme ve daha yakın olma imkanı Türkiye’de bir ilk olacak. Taraftarımız, Socios.com aracılığıyla yapılacak taraftar oylamalarına katılarak kulübümüzle ilgili kararlarda söz sahibi olma imkanı yakalayacak.
 
Socios.com üyesi bir taraftarımız ne kadar çok token sahibi olursa kulübümüzün oylamaya sunduğu konulardaki yönlendirici yetkisi artacak. Uygulama üzerinden takımımızla ne kadar çok etkileşime girerse özel ve nadir deneyimler için düzenlenecek yarışmalarda ödül kazanarak özel hak ve ayrıcalıklardan kazanma ihtimali o kadar artacak.
 
Galatasaray Taraftar Token’ı, Fan Token OfferingTM adlı bir işlem vasıtasıyla 2020’nin ilk çeyreğinde Socios.com üzerinden satın alınabilecek. Taraftarlarımız bu blokzincir sistemi üzerinden aynı zamanda Socios.com’un kendine ait token’ı olan dijital para niteliğindeki Chiliz’i (CHZ) de kullanabilecek ve kriptopara borsaları üzerinden doğrudan uygulama-içi dijital cüzdanlarına aktarabilecek. Yani Taraftar Token’larını satın alma süreci son derece zahmetsiz bir süreç içinde, herhangi bir e-ticaret alışverişinden farksız olarak işleyecek.
 
Binlerce “Taraftar Token’ı” da, uygulamanın artırılmış gerçeklikte konum belirleme özelliği Token Avı’yla ücretsiz olarak dağıtılacak.
 
Kulübümüzle Socios.com arasında gerçekleşen ortaklık hakkında Yönetim Kurulu Muhasip Üyemiz Dorukhan Acar şunları söyledi:
 
“Galatasaray olarak Socios.com projesine katılmaktan ve bu heyecanlı yolculuğa başlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu yeni iş birliği taraftar etkileşimi ve küresel taraftar kitlemize erişimimiz açısından bizim için yeni bir fırsatlar dünyası yaratacak olmakla birlikte dijital dönüşüm stratejimizin de bir diğer önemli kilometre taşı olacak.”
 
Socios.com CEO’su ve kurucusu Alexandre Dreyfus ise şunları ifade etti:
 
“Türkiye’nin dijital yatkınlığının yüksek olduğunu biliyoruz. Bu yılın başlarında yayınlanan bir Statista raporuna* göre Türkiye, kriptopara birimleri dahil olmak üzere dijital inovasyonları ilk benimseyen ülkelerden biri. Ayrıca, Türkiye’deki futbol taraftarlarının da dünyanın en coşkulu taraftarları arasında olduğunu biliyoruz. Ürünümüz Türk halkının bu iki tutkusunu bir araya getiriyor. Türk futbol dünyasının devi Galatasaray’la iş ortaklığına giderek milyonlarca taraftarına Taraftar Tokenları sunmaktan mutluluk duymaktayız. Bu ortaklık, kriptopara birimlerini ve Chiliz’i tüm dünyadaki milyonlarca taraftarın kullanımına sunmak yönünde atılmış dev bir adımı daha temsil etmektedir.

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