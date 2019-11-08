Galatasaray'dan Badou Ndiaye sürprizi
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, biletini kestiği oyuncuların yanı sıra kadroda görmek istediği oyuncuları da bir bir netleştiriyor. Tecrübeli teknik adam geçen sezon takımda yer alan 3 ismi yeniden takımda görmek istiyor. Stoke City'de forma giyen Ndiaye de bu isimler arasında...
Teknik Direktör Fatih Terim, biletini kestiği oyuncuların yanı sıra kadroda görmek istediği oyuncuları da bir bir netleştiriyor. Tecrübeli teknik adam öncelikle sözleşmesi dondurulan Linnes’i yeniden kadroya dahil edecek.
Terim, Linnes’in ardından geçen sezon takımda yer alan ancak yolların ayrıldığı Monacolu Onyekuru ve Stoke Cityli Ndiaye’yi de takımda görmek istediğini yönetime bildirdi. Sarı-Kırmızılılar her iki oyuncuyu kiralamak için kulüpleriyle temasa geçti.
(Star)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Ünal Karaman: 'Birçok şeyi söylemek istiyorum ama susuyorum'
- Disiplin Kurulu'ndan Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu'na para cezası
- Emre Belözoğlu Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek
- Mario Lemina: 'Bu sonu hak etmediniz, çok üzgünüz'
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya tepki: Sizler ne zaman Türkiye'ye karşı dürüst oldunuz?