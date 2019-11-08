Galatasaray'dan açıklama! 'Belhanda İstanbul'a döndü'

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bugün Madrid’de yapılan antrenman öncesi sol topuğunda ağrı hisseden Faslı yıldızın tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadığı kaydedildi.

Belhanda, kafile ile birlikte Gaziantep’e gitmezken, İstanbul’a döndü.