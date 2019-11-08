08 Kasım 2019 Cuma 22:14:01 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 22:14:33
Galatasaray'dan açıklama! 'Belhanda İstanbul'a döndü'
Galatasaray Kulübü, Younes Belhanda’nın Gaziantep FK ile oynanacak Süper Lig 11’inci hafta mücadelesinde forma giymeyeceğini açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bugün Madrid’de yapılan antrenman öncesi sol topuğunda ağrı hisseden Faslı yıldızın tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadığı kaydedildi.
Belhanda, kafile ile birlikte Gaziantep’e gitmezken, İstanbul’a döndü.
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