17 Ocak 2020 Cuma 12:20:09 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 12:33:36
Galatasaray'da yeni transferlerin lisansı meğer bu yüzden çıkmamış
Galatasaray'da yeni transferlerin lisansının neden çıkmadığı belli oldu.
Sarı kırmızılıların vergi dairesine 60 milyon TL borcu olması sebebiyle yeni gelen oyuncuların lisanslarının çıkarılmadığı iddia edildi.
KAZIMCAN KARATAŞ'A 500 BİN TL ÖNERİLDİ
Galatasaray, Altay'ın 17 yaşındaki oyuncusu Kazımcan Karataş için İzmir kulübüne 500 bin TL önerdi. Ancak Altay bu rakamı kabul etmedi.
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