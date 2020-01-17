Galatasaray'da yeni transferlerin lisansı meğer bu yüzden çıkmamış

Sarı kırmızılıların vergi dairesine 60 milyon TL borcu olması sebebiyle yeni gelen oyuncuların lisanslarının çıkarılmadığı iddia edildi.

KAZIMCAN KARATAŞ'A 500 BİN TL ÖNERİLDİ

Galatasaray, Altay'ın 17 yaşındaki oyuncusu Kazımcan Karataş için İzmir kulübüne 500 bin TL önerdi. Ancak Altay bu rakamı kabul etmedi.

(Takvim)