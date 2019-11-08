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08 Kasım 2019 Cuma 13:14:16 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 13:19:26

Galatasaray'da tüm planlar bozuldu! Hiçbir oyuncuya teklif gelmedi

Galatasaray'da Real Madrid karşısında alınan tarihi yenilgi, Ocak’ta yapılması planlanan operasyonu da tehlikeye attı.

Real Madrid deplasmanında alınan farklı mağlubiyet, Galatasaray’ın bütün planlarını bozdu.

Teknik direktör Fatih Terim’in Ocak ayında kadroda yapmayı düşündüğü revizyon zora girdi.

Galatasaray geçen sezonki şampiyonlukta büyük payları bulunan Luyindama ve Marcao’yu, devre arasında Rodrigues’in 10, Ozan Kabak’ın da 11 milyon euro’ya satılması sayesinde transfer etmişti.

İki oyuncunun bu denli yüksek fiyatlara satılmasının en önemli sebebi Şampiyonlar Ligi’ndeki maçlarda gösterdikleri başarılı performanstı. Fatih Terim bu sezon da Luyindama, Marcao, Belhanda ve Feghouli’den ikisini satıp, yerlerine yeni isimleri aldırmayı amaçlıyordu.

Ancak bu oyuncuların Şampiyonlar Ligi’ndeki hayal kırıklığı yaratan performansları, hem takıma olumsuz yansıdı hem de transfer olma şanslarını yok etti. Dört oyuncuyu da bugüne dek hiçbir kulüpten teklif gelmediği öğrenildi.

(TRT Spor)

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