Galatasaray'da şok gelişme! Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'in karşısına çıkacak

Son dönemde TFF'nin verdiği cezalar, tarihî rakiplerin başkan ve yöneticilerinin Galatasaray'a yönelik sözleri, sarı-kırmızılı camiada büyük tepki çekerken sarı-kırmızılılarda beklenen kenetlenme, yerini derin çatlaklara bırakmaya başladı.

Galatasaray'da taraftarından genel kurul üyesine kadar oluşan ortak fikir; birlik ve beraberlik... Ancak kulüp içinde ilginç olaylar yaşanıyor. Yönetimin bütün camiayı kucaklaması birlik için öncü olması beklenirken Başkan ve yöneticiler arasında koltuk kavgaları yaşandığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde yapılan yönetim kurulu toplantısında İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak en yakın olağanüstü ya da olağan seçimde başkan adayı olacağını söyledi.

Ekim işaret ediliyor

Başkan Mustafa Cengiz, Albayrak'ın bu tutumuna bir hayli bozulmuş durumda. Bazı yöneticiler de Abdurrahim Albayrak'ın başkanlık yürüyüşüne destek olacaklarını ifade ediyor. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da bu noktada tavrını ortaya koydu.

Başkan Mustafa Cengiz'in her daim yanında olan Yusuf Günay "Benim tek Başkan'ım Mustafa Cengiz'dir, başka birini desteklememiz söz konusu değildir" şeklinde görüşünü söyledi. Ancak camia içerisinde ekim ayında seçim olacağı kulaktan kulağa yayılmaya başlamış durumda. Öte yandan Riva-Florya projelerinin feshedilmesi sebebiyle de camiadaki bir huzursuzluk var. Pazartesi günü yapılacak olağanüstü divan toplantısının da son derece hareketli geçeceği öngörülüyor. Toplantının basına kapalı şekilde yapılması da son derece enteresan bir detay olarak dikkat çekti.

(Türkiye)