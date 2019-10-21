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21 Ekim 2019 Pazartesi 10:01:30 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 10:04:51

Galatasaray'da Luyindama kararı verildi

Galatasaray'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama, İngiltere Premier Lig ekiplerinin yakın markajında. Devre arasında 10 milyon Euro'luk teklif bekleyen Aslan, şimdiden yerine arayışlara başladı.

Teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim oturduktan sonra Ndiaye, Gomis, Ozan Kabak, Rodrigues ve Fernando'yu iyi fiyatlara yurt dışına satan Galatasaray, Ocak ayında listeye bir isim daha eklenmek üzere: Christian Luyindama.

Sarı-kırmızılı kulüp geçen sezonun ara transfer döneminde 3 milyon Euro'ya kiraladığı Luyindama'nın 5 milyon Euro daha ödeyerek bonservisini almıştı. 8 milyon Euro yatırım yapılan 25 yaşındaki Kongolu stoper son olarak PSG maçında izlendiği Avrupalı scoutlar tarafından geçer not aldı.

Real Madrid maçında da yakından takip edilecek Luyindama için devre arasında Premier Lig'den 10 milyon Euro üzerinde teklifler bekleniyor. Luyindama'nın satılma ihtimalini dikkate alan Galatasaray'da stoper arayışları başlarken hedef Marcao gibi maliyeti düşük ancak potansiyeli yüksek genç oyuncu bulabilmek. Teknik heyet, scout ekibinden alternatif oyuncuların listesini isterken önerilen isimler arasından Fatih Terim ve kurmayları da stoper listesi belirleyecek.

HER MAÇTA İLK 11!

G.Saray'da toplamda 29 maça çıkan Kongolu Luyindama, tümünde sahaya ilk 11'de çıktı, 2 gol atıp 1 asist yaptı.

(Sabah)

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